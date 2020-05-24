Онлайн-інтерв'ю DX TALKS. Кирилл Гончарук, CIO Укртелеком, 28 травня 

24 мая 2020 г., 15:41

Онлайн-інтерв'ю. Кирилл Гончарук, CIO компании Укртелеком.



- Трансформація телекому в ІТ-компанію. Погляд з середини

- ІТ в телекомі: підтримка бізнесу або виробництво послуг?

- MDM і VDI - два проекти, які змінили бізнес-культуру

- Карантин і проблема останньої милі

- SD-WAN, Wi-Fi, SaaS - як елементи стратегії розвитку продуктового портфеля



Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) або Zoom (необхідна реєстрація)

28 травня, 16-00

Тривалість: 60 хв

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