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Онлайн-інтерв'ю DX TALKS. Кирилл Гончарук, CIO Укртелеком, 28 травня 

24 мая 2020 г., 15:41

Онлайн-інтерв'ю. Кирилл Гончарук, CIO компании Укртелеком

Онлайн-інтерв'ю. Кирилл Гончарук, CIO компании Укртелеком.

- Трансформація телекому в ІТ-компанію. Погляд з середини
- ІТ в телекомі: підтримка бізнесу або виробництво послуг?
- MDM і VDI - два проекти, які змінили бізнес-культуру
- Карантин і проблема останньої милі
- SD-WAN, Wi-Fi, SaaS - як елементи стратегії розвитку продуктового портфеля

Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) або Zoom (необхідна реєстрація)

28 травня, 16-00
Тривалість: 60 хв


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