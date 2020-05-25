Microsoft приобрела разработчика RPA-решений Softomotive

25 мая 2020 г., 9:45

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Компания Microsoft официально объявила о приобретении Softomotive, разрабатывающую решения для роботизированной автоматизации процессов (Robotic Process Automation, RPA). Финансовые условия сделки не разглашаются.



Softomotive была основана в 2005 г. ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Штат превышает 150 человек, в числе заказчиков более 9 тыс. компаний.



В портфеле Softomotive есть несколько решений. В частности платформа WinAutomation позволяет создавать программных роботов для выполнения рутинных задач в среде Windows. Решение ProcessRobot базируется на ИИ-технологиях и позволяет автоматизировать практически любой процесс в рамках предприятия, как отмечают разработчики. Среда ProcessRobot поддерживает Java, HTML5, .NET.



Приобретенные решения должны дополнить инструментарий Microsoft RPA Power Automate, входящий в пакет Power Platform, предназначенного для создания комплексных бизнес-решений и организации взаимодействия между Office 365, Dynamics 365, Azure, а также сотнями других решений.



«В одной связке с Power Automate, приложение WinAutomation позволит нашим клиентам получить новые возможности, например, в создании специализированных ботов и автоматизации различных задач в среде Windows. Объединенное предложение также даст импульс внедрения RPA в широком ассортименте приложений и услуг, включая SAP», отметил в своем блоге Чарльз Ламанна (Charles Lamanna), вице-президент Microsoft, отвечающий за направление Citizen Application Platform.

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