Nvidia Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC ускоряет работу облачных и корпоративных приложений

23 мая 2020 г., 17:45

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Компания Nvidia представила Nvidia Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC — 25/50 Гб/с умный сетевой Ethernet-адаптер (SmartNIC) для растущих нагрузок корпоративных и облачных систем.

ConnectX-6 Lx, продукт 11-го поколения в семействе ConnectX, отвечает потребностям современных ЦОД, где 25-гигабитные соединения становятся стандартом для работы над требовательными задачами, например, корпоративными приложениями, задачами искусственного интеллекта или анализа данных в реальном времени. Новая сетевая карта SmartNIC позволяет раскрыть полный потенциал производительности приложений с помощью программно-определяемых, аппаратно-ускоряемых движков, снимая с CPU задачи по обеспечению безопасности и сетевой обработке.

«Современные облачные и корпоративные ЦОД нуждаются в ускорении передачи данных по сети, чтобы успешно масштабироваться и справляться с вычислительными нагрузками, — говорит Амит Криг (Amit Krig), старший вице-президент по программным и сетевым продуктам в подразделении NVIDIA Mellanox. — ConnectX-6 Lx SmartNIC обеспечивает экономичную, ускоренную и безопасную передачу данных для новой эры дезагрегированных и масштабируемых ЦОД».

Функции повышенной безопасности, такие, как протоколы шифрования IPsec и Hardware Root of Trust, вместе с десятикратным приростом скорости механизма контроля соединений (Connection Tracking) позволяют внедрить модель безопасности Zero Trust во всем центре обработки данных. Поддержка RDMA оver сonverged Ethernet (RoCE), виртуализация и поддержка контейнеров, а также аппаратная разгрузка протокола NVMe over Fabrics обеспечивают масштабируемую и эффективную связь.

«Серверная индустрия стремительно переходит от стандарта 10GbE к 25GbE, при этом ожидается быстрый рост и дальше. С увеличением требований к сети необходимо переносить все больше задач на SmartNIC, — говорит Скотт Рэйнович (Scott Raynovich), основатель и технический директор технологической исследовательской компании Futuriom. — Сетевой адаптер NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx обеспечивает перенос нагрузки на SmartNIC, включая передовую коммутацию и обеспечение безопасности, в экономичном 25/50GbE решении».

Среди ключевых особенностей Mellanox ConnectX-6 Lx отмечается наличие двух портов 25Гб/с Ethernet или один 50Гб/с Ethernet, а также подключение по PCIe Gen 3.0/4.0×8.

В новинке реализовано ускоренное коммутирование и обработка пакетов (ASAP2) со встроенными функциями аппаратной разгрузки виртуализации и контейнеризации (SR-IOV и VirtIO) для ускорения программно-определяемых сетей и МСЭ нового поколения.

Первые образцы ConnectX-6 Lx уже доступны, а массовые поставки ожидаются в третьем квартале 2020 года. Как и все продукты линейки ConnectX, данная модель совместима с программным стеком Mellanox SmartNIC.

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