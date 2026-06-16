Omdia погіршила прогноз світового попиту на дисплеї у 2026 році до 6% падіння

16 июня 2026 г., 11:45

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Аналітична компанія Omdia суттєво погіршила прогноз розвитку світового ринку дисплеїв на 2026 рік через посилення тиску на ланцюжки постачань та загострення геополітичної нестабільності.

Згідно зі свіжим звітом Display long-term demand forecast tracker, очікуване падіння обсягів постачань у штучному вираженні становитиме 6% у річному обчисленні, що є значним переглядом порівняно з попереднім прогнозом, який передбачав зниження лише на 2%.

Прогноз зростання попиту на загальну площу дисплеїв також скоротився з 6% до 1%.

Головний аналітик практики досліджень дисплеїв компанії Omdia Рікі Пак (Ricky Park) зазначив, що індустрія зіткнулася з комплексом серйозних викликів. Конфлікт на Близькому Сході безпосередньо вплинув на структуру витрат у всьому ланцюжку постачань, оскільки зростання цін на нафту підвищило вартість сировини та ключових компонентів для виробників панелей і готової техніки. Ситуація ускладнюється стрімким подорожчанням модулів пам'яті та тарифним тиском, що змушує компанії обирати між скороченням власної маржинальності та перекладанням витрат на кінцевих споживачів.

У розрізі сегментів ринку попит на телевізійні панелі у 2026 році скоротиться на 2% у річному вираженні. Попри активні закупівлі наприкінці 2025 року, коли китайські виробники TV масово формували запаси за історично низькими цінами, поточне зростання логістичних та виробничих витрат змусить їх підвищити роздрібні ціни, що негативно вплине на споживчу активність.

Ще більш критична ситуація зафіксована на ринку дисплеїв для ноутбуків. Провідні PC-бренди розпочали підвищення роздрібних цін на комп'ютерну техніку на 20-30% уже в другому кварталі 2026 року, що загрожує повною заморозкою відкладеного попиту на оновлення парку техніки. У зв'язку з цим річний прогноз попиту на ноутбучні екрани знижено приблизно на 7.2 мільйона одиниць порівняно з попередніми оцінками, а подальше погіршення показників очікується в другій половині 2026 року. У цих умовах ключовим завданням для постачальників панелей стане жорстке регулювання рівня завантаження виробничих потужностей, тоді як виробникам готової продукції доведеться йти на зниження технічних характеристик екранів або миритися з падінням прибутків для збереження конкурентоспроможності.

Різке зниження прогнозів від Omdia ілюструє кінець періоду відносної стабілізації ринку електроніки та початок нового етапу стагфляції, зумовленої геополітичними факторами. Традиційно індустрія дисплеїв залежала від циклічних коливань споживчого попиту та перевиробництва, проте у 2026 році визначальним чинником стає операційна собівартість. Ескалація на Близькому Сході через нафтовий фактор запускає ланцюгову реакцію подорожчання хімічних компонентів та полімерів, необхідних для випуску матриць. У поєднанні з дефіцитом і подорожчанням напівпровідникової продукції, зокрема мікросхем пам'яті, виробники опинилися в лещатах, де класичні інструменти стимулювання збуту через зниження цін більше не працюють. Спроба китайських брендів зафіксувати низьку вартість компонентів наприкінці 2025 року забезпечила лише тимчасовий захист, який повністю нівелюється поточною інфляцією витрат.

Найбільш вразливим елементом нової ринкової реальності виявився сегмент ноутбуків та персональних комп'ютерів. Підвищення цін на готову продукцію на 20-30% у другому кварталі 2026 року фактично знищує сподівання аналітиків на масову хвилю корпоративного та споживчого оновлення техніки. Споживачі в умовах економічної невизначеності воліють відкладати купівлю нових товарів, що безпосередньо б'є по виробниках панелей. Стратегічне скорочення прогнозів майже на 7.2 мільйона одиниць змусить найбільших азійських мейкерів штучно знижувати завантаження фабрик для запобігання обвалу цін через затоварення складів. Зниження специфікацій, на яке можуть піти виробники для утримання цін, здатне уповільнити масове впровадження передових технологій, таких як OLED або Mini-LED у масовому сегменті, консервуючи ринок навколо дешевших і менш технологічних рішень.

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