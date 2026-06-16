Apacer випустила охолодження GraTherX, що знижує температуру пам'яті DDR5 на 23,4°C

16 июня 2026 г., 12:25

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Компанія Apacer презентувала GraTherX - нову технологію охолодження оперативної пам'яті промислового класу. Розробка покликана розв'язати проблему критичного нагріву високошвидкісних модулів DDR5, що особливо актуально для безвентиляторних ПК та систем з обмеженим внутрішнім простором.



Зі стрімким поширенням AI-додатків та переходом на стандарт DDR5 щільність тепловиділення та енергоспоживання пам'яті суттєво зросли, що ставить під загрозу стабільність роботи комп'ютерів. За даними виробника, тестування в умовах максимального навантаження показало, що планки DDR5, оснащені технологією GraTherX, демонструють зниження температури на 23,4°C. Для порівняння, класичні радіатори забезпечують падіння температури на 3–5°C.



У промислових комп'ютерах без активного обдування зворотний бік модулів пам'яті часто виявляється заблокованим через близьке розташування до материнської плати. Це призводить до утворення небезпечних локальних зон теплового застою.



GraTherX розв'язує цю проблему завдяки двосторонній теплопровідній структурі, яка ефективно перенаправляє тепло від затиснутих компонентів тильної сторони на фронтальну панель, де воно швидше розсіюється.



GraTherX - це багатошарова композитна структура на основі надтонкої міді та графену, що мають надвисокі показники теплопровідності.



Інтегрований діелектричний ізоляційний шар запобігає прямому контакту з сусідніми компонентами системи, гарантуючи електричну стабільність.



Товщина прошарку становить 0,17 мм, що дозволяє інтегрувати GraTherX в будь-які наявні платформи DDR5 без необхідності змінювати архітектуру материнських плат.



Під час сертифікаційних випробувань в умовах природної конвекції (без примусового обдування) інженерам вдалося збити робочу температуру модулів з 82,7°C до безпечних 59,3°C. При цьому різниця температур між передньою та задньою сторонами планки скоротилася до мінімальних 0,8°C, що свідчить про ідеальну теплову рівномірність.



Грунтуючись на математичних моделях надійності, Apacer прогнозує, що таке радикальне зниження термічного навантаження здатне збільшити середній час напрацювання на відмову (MTBF) приблизно в 2,7 раза (хоча реальні показники можуть коливатися залежно від конфігурації конкретного сервера чи ПК).



Технологія GraTherX стане невід'ємною частиною промислового портфоліо DDR5 від Apacer, охоплюючи модулі як із підтримкою корекції помилок (ECC), так і без неї. Рішення оптизоване для критично важливих сфер, серед яких промислові комп'ютери (IPC); периферійні AI-системи (Edge AI); розумне відеоспостереження; бортові автомобільні обчислювальні платформи.



Перші тестові зразки модулів із GraTherX стануть доступні для замовників уже в поточному кварталі, після чого компанія розгорне повномасштабне масове виробництво.

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