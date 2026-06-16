З початку року власну електрогенерацію отримали 17 закладів охорони здоров’я

16 июня 2026 г., 10:25

Міненерго повідомило, що з січня до середини червня 2026 року в межах реалізації проєкту «Промінь надії» 17 закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії. Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 1 650 кВт.





Наразі ще 100 об’єктів перебувають на різних стадіях реалізації, 7 закладів охорони здоров’я - на завершальному етапі, 141 медичний заклад перебуває на етапі розробки технічних рішень.





Підкреслюється, що введення в експлуатацію 17 медичних закладів стало можливим завдяки міжнародній підтримці. Зокрема, 12 закладів забезпечено за фінансування Німеччини, ще 5 - за підтримки Швеції.





Нагадаємо, програма «Промінь надії» - це спільна ініціатива Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України.

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