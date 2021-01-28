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Односокетные наступают

Автор – Андрей Тищенко, 28 января, 10:49
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Из-под класса двухпроцессорных рабочих станций уходит почва. Рынок встречает AMD Ryzen Threadripper PRO.

К этому шло с момента появления у AMD 64-ядерных процессоров. На поле старших рабочих станций выходит семейство AMD Ryzen Threadripper PRO, вобравшее в себя достоинства серверных EPYC (8 каналов памяти, 128 линий PCIe Gen 4) и настольных Ryzen Threadripper (высокая тактовая частота).

Односокетные наступают

Формальный конкурент AMD Ryzen Threadripper PRO в нише рабочих станций — Intel Xeon W-3200 (максимум 28 ядер).

Односокетные наступают

Но количеством ядер новые CPU превосходят два платиновых Xeon SP.

Односокетные наступают

Двухпроцессорные рабочие станции Intel Xeon и так не в ходу, а теперь станут таким же редким явлением, как 4/8-процессорные серверы x86. Могут возразить: два Intel Xeon поддерживают больше памяти, чем один AMD Ryzen Threadripper PRO, у них шире суммарный доступ к ней (2×6 = 12 каналов), они работают с памятью Optane PMem и поддерживают векторные инструкции для ускорения сверточных алгоритмов на основе нейросетей AVX-512 VNNI.

Тем не менее, все перечисленное — спорные преимущества для потребителей высокопроизводительных рабочих станций: конструкторов, модельеров сложных систем, промышленных дизайнеров, машинных интеллектуалов, творцов дополненной реальности. Там нужны вычислительные ядра, умеренный объем памяти высокой пропускной способности, простор добавления периферии (читай, GPU-ускорителей), при низких затратах.

AMD последовательно убивает интерес к двум сокетам, в серверах и рабочих станциях. С ростом популярности GPU-вычислений в особенности.

Что почем?

Примером материнской платы под Ryzen Threadripper PRO может служить ASUS WS WRX80 SAGE. Вот ее краткий обзор. На ней изобилие слотов x16 PCIe Gen 4, три разъема M.2 PCIe Gen 4, два U.2, 8 портов SATA, больше десятка USB 3.2. Продольное расположение памяти — как для систем стоечного монтажа в промышленном исполнении. Есть BMC (ASMB9-iKVM), стандартная для серверов функциональность. Под формат EATX потребуется просторный корпус, для энергоснабжения всего этого богатства — мощный блок питания с тремя 8-контактными разъемами EPS и двумя 6-контактными разъемами PCIe, помимо 24-контактного ATX. Особое внимание придется уделить отводу тепла, термопакет одного только CPU составляет 280 ватт.

Односокетные наступают

Цена платы превысит $1000. На фоне цен графических ускорителей уже не страшно.

Старший из процессоров 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX обойдется в $6500, следующий за ним 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX — в $3330.

Это примерно в полтора раза дороже предшественников AMD Ryzen Threadripper.

Сравнительные характеристики 32-ядерных CPU нового и старого семейств:

   
CPU   		    
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX   		    
AMD Ryzen Threadripper 3970X   
   
Архитектура   		    
Zen 2   		    
Zen 2   
   
Техпроцесс   		    
7 нм   		    
7 нм   
   
Сокет   		    
sTRX4   		    
sTRX4   
   
Интегрированная графика   		    
Нет   		    
Нет   
   
Ядер   		    
32   		    
32   
   
Потоков   		    
64   		    
64   
   
Базовая частота   		    
3.5 ГГц   		    
3.7 ГГц   
   
Максимальная частота   		    
4.2 ГГц   		    
4.5 ГГц   
   
Кэш L1    		    
2МБ    		    
2МБ    
   
Кэш L2    		    
16МБ   		    
16МБ   
   
Кэш L3    		    
128МБ   		    
128МБ   
   
TDP   		    
280 Вт   		    
280 Вт   
   
Тип   памяти   		    
DDR4-3200   		    
DDR4-3200   
   
Максимальный   размер   		    
2048 ГБ   		    
256 ГБ   
   
Количество   каналов   		    
8   		    
4   
   
Поддержка ECC   		    
Да   		    
Да   
   
Версия   PCI Express   		    
PCIe 4.0   		    
PCIe 4.0   
   
Линий   PCI Express    		    
128   		    
64   

Время покажет

Процессоры AMD Ryzen Threadripper, включая 64-ядерные 3990x на рынке давно. По доступности и балансу ресурсов (памяти, периферии), семейство AMD Ryzen Threadripper PRO — шаг вперед. Стоит ли платить полуторакратную цену за новые CPU, считай, за возможность поставить 2TB памяти на 8 каналах против 256GB на четырех и нагрузить 128 линий PCIe против 64, покажет время. Одно ясно: в будущем все меньше места для двухпроцессорных рабочих станций.

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