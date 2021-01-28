Односокетные наступают

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Из-под класса двухпроцессорных рабочих станций уходит почва. Рынок встречает AMD Ryzen Threadripper PRO.

К этому шло с момента появления у AMD 64-ядерных процессоров. На поле старших рабочих станций выходит семейство AMD Ryzen Threadripper PRO, вобравшее в себя достоинства серверных EPYC (8 каналов памяти, 128 линий PCIe Gen 4) и настольных Ryzen Threadripper (высокая тактовая частота).

Формальный конкурент AMD Ryzen Threadripper PRO в нише рабочих станций — Intel Xeon W-3200 (максимум 28 ядер).

Но количеством ядер новые CPU превосходят два платиновых Xeon SP.

Двухпроцессорные рабочие станции Intel Xeon и так не в ходу, а теперь станут таким же редким явлением, как 4/8-процессорные серверы x86. Могут возразить: два Intel Xeon поддерживают больше памяти, чем один AMD Ryzen Threadripper PRO, у них шире суммарный доступ к ней (2×6 = 12 каналов), они работают с памятью Optane PMem и поддерживают векторные инструкции для ускорения сверточных алгоритмов на основе нейросетей AVX-512 VNNI.

Тем не менее, все перечисленное — спорные преимущества для потребителей высокопроизводительных рабочих станций: конструкторов, модельеров сложных систем, промышленных дизайнеров, машинных интеллектуалов, творцов дополненной реальности. Там нужны вычислительные ядра, умеренный объем памяти высокой пропускной способности, простор добавления периферии (читай, GPU-ускорителей), при низких затратах.

AMD последовательно убивает интерес к двум сокетам, в серверах и рабочих станциях. С ростом популярности GPU-вычислений в особенности.

Что почем?

Примером материнской платы под Ryzen Threadripper PRO может служить ASUS WS WRX80 SAGE. Вот ее краткий обзор. На ней изобилие слотов x16 PCIe Gen 4, три разъема M.2 PCIe Gen 4, два U.2, 8 портов SATA, больше десятка USB 3.2. Продольное расположение памяти — как для систем стоечного монтажа в промышленном исполнении. Есть BMC (ASMB9-iKVM), стандартная для серверов функциональность. Под формат EATX потребуется просторный корпус, для энергоснабжения всего этого богатства — мощный блок питания с тремя 8-контактными разъемами EPS и двумя 6-контактными разъемами PCIe, помимо 24-контактного ATX. Особое внимание придется уделить отводу тепла, термопакет одного только CPU составляет 280 ватт.

Цена платы превысит $1000. На фоне цен графических ускорителей уже не страшно.

Старший из процессоров 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX обойдется в $6500, следующий за ним 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX — в $3330.

Это примерно в полтора раза дороже предшественников AMD Ryzen Threadripper.

Сравнительные характеристики 32-ядерных CPU нового и старого семейств:



CPU

AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX

AMD Ryzen Threadripper 3970X

Архитектура

Zen 2

Zen 2

Техпроцесс

7 нм

7 нм

Сокет

sTRX4

sTRX4

Интегрированная графика

Нет

Нет

Ядер

32

32

Потоков

64

64

Базовая частота

3.5 ГГц

3.7 ГГц

Максимальная частота

4.2 ГГц

4.5 ГГц

Кэш L1

2МБ

2МБ

Кэш L2

16МБ

16МБ

Кэш L3

128МБ

128МБ

TDP

280 Вт

280 Вт

Тип памяти

DDR4-3200

DDR4-3200

Максимальный размер

2048 ГБ

256 ГБ

Количество каналов

8

4

Поддержка ECC

Да

Да

Версия PCI Express

PCIe 4.0

PCIe 4.0

Линий PCI Express

128

64

Время покажет

Процессоры AMD Ryzen Threadripper, включая 64-ядерные 3990x на рынке давно. По доступности и балансу ресурсов (памяти, периферии), семейство AMD Ryzen Threadripper PRO — шаг вперед. Стоит ли платить полуторакратную цену за новые CPU, считай, за возможность поставить 2TB памяти на 8 каналах против 256GB на четырех и нагрузить 128 линий PCIe против 64, покажет время. Одно ясно: в будущем все меньше места для двухпроцессорных рабочих станций.

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