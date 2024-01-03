«Оцифрування» медичної галузі

3 января 2024 г., 17:25

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Розповім трохи про «цифровізацію», яку я спостерігаю у медичній галузі США. Вона (галузь) у принципі досить «відстала» щодо документообігу, і кількість паперових документів, які доводиться заповнювати в ній, завжди вражає. Але загалом тренд на оцифрування процесів є, і нещодавно я зіткнувся з одним із таких проявів.

У зв'язку з моніторингом пересадженої нирки мені потрібно регулярно здавати аналіз крові. Для цього раніше мені в клініці видавали багаторазово скопійований папірець, де чекбоксами були відзначені необхідні для контролю параметри. Іноді мені його надсилали в електронному вигляді – все той самий папірець, але просканований. І ось наприкінці минулого року мені сказали, що клініка переїхала на нову систему, і тепер направлення на аналіз приходитиме до організації, яка ці самі аналізи робить, безпосередньо й в електронному вигляді.

У призначений час я прийшов до лабораторії, і там справді виявився напрямок для мене. «Ура!», подумав я, «нарешті прогрес». Наступного дня я отримав повідомлення, що вже є результати, перевірив їх – і про всяк випадок написав своїй контактній медсестрі, що я вже переглянув результати. Відповідь від неї, однак, мене здивувала. «Ми отримали результати назад трохи не в ту систему, і хтось їх звідти вже видалив. Можеш надіслати мені свої результати, які ти бачиш?». Я списав це на складності перехідного періоду з інтеграції з новими системами. Залогінився в обліковий запис лабораторії, отримав звідти PDF і відправив його медсестрі.

Через якийсь час я отримав повідомлення з особистого кабінету трансплантаційної клініки, що там були додані нові дані. Чисто з дослідницького інтересу я зайшов до онлайн-кабінету, і побачив, що туди дійсно були додані результати аналізів. Але замість того, щоб прикріпити PDF, який я відправив... хтось видрукував його, просканував і додав до особистого кабінету скан-копію, причому теж у вигляді PDF. Це вже важче списати на складності затяжного перехідного періоду, але я все одно сподіваюся, що далі все-таки буде краще.

Це мені нагадало про випадок, коли користувач надіслав інформацію про проблему в програмі. Це був архів, у якому лежав документ Word. Усередині самого документа було вставлено картинку, яка була фотографією екрана комп'ютера. Уявляючи всю цю процедуру, сподіваюся, що людина в процесі все ж таки думала, що «повинен бути простіший спосіб це робити».

«Оцифрування» медичної галузі

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