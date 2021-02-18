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Обновленный ноутбук Vaio Z — экран 4К и 3D-карбоновый корпус

18 февраля 2021 г., 15:47

Обновленный ноутбук Vaio Z — экран 4К и время работы около 30 часов

Компания Japan Industrial Partners официально представила обновление премиальной серии ноутбуков Vaio Z

Как сообщается устройства стали еще легче (масса 958 г) и тоньше, их корпус теперь полностью изготавливается из карбона. Устройство имеет специальную конструкцию, которая разворачивается на 180 градусов. А кроме того, в рабочем режиме - клавиатура немного приподнимается и располагается под углом, что делает набор намного удобнее, как уверяет производитель.

Обновленный ноутбук Vaio Z — экран 4К и время работы около 30 часов

Ноутбук оснащается процессором одиннадцатого поколения Intel Tiger Lake до модели Core i7-11375H с четырьмя ядрами (5 ГГц), оперативной памятью до 32 ГБ и накопителями от 256 ГБ до 2 ТБ.

Vaio Z имеет экран с диагональю 14 дюймов, при выборе конфигурации может быть установлена панель 4K HDR (99,8% охват DCI-P3).

На борту бор USB Type-C (Thunderbolt 4), разъём HDMI и аудиоразъем.

Ноутбук выдерживает падение с высоты 127 см.

Обновленный ноутбук Vaio Z — экран 4К и время работы около 30 часов

Для VAIO Z заявлена автономность до 10 часов. Ноутбук оснащен батареей 53 Втч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

В конфигурации Intel Core i7, 16 ГБ\512 ГБ, 14" Ultra HD 4K (3840 x 2160) на рынке США новый ноутбук будет стоить 3579 долл.

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