Троян Emotet все еще остается наиболее активным вредоносным ПО

18 февраля 2021 г., 16:15

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Команда исследователей Check Point Research представила отчет Global Threat Index с наиболее активными угрозами января 2021 г. Исследователи сообщили, что несмотря на международную операцию полиции, взявшую под контроль ботнет 27 января, Emotet остается на первом месте в списке вредоносных программ второй месяц подряд, затрагивая 6% организаций по всему миру. Впервые Emotet обнаружили в 2014 г., но с тех пор троян регулярно обновлялся разработчиками, чтобы поддерживать его эффективность.

Действия полиции сократили число организаций, пострадавших от активности Emotet, на 14%. Правоохранительные органы планируют завершить удаление Emotet с зараженных хостов 25 апреля. Между тем Emotet сохранил лидирующую позицию в Global Threat Index, подчеркивая свое огромное влияние на весь мир. В кампаниях вредоносного спама используются различные методы для распространения Emotet, в том числе встроенные ссылки, вложения документов или защищенные паролем ZIP-файлы.

Самое активное вредоносное ПО в январе 2021 г. в мире:

Emotet – продвинутый самораспространяющийся модульный троян; Phorpiex – ботнет, распространяющий вредоносные программы, в том числе, с целью сексуального вымогательства; Trickbot – один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Это гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.

Наиболее распространенные уязвимости января:

Удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса; Удаленное выполнение кода в заголовках HTTP (CVE-2020-13756) – заголовки HTTP позволяют клиенту и серверу передавать дополнительную информацию с помощью HTTP-запроса. Злоумышленник может использовать уязвимый заголовок HTTP для запуска произвольного кода на устройстве жертвы; Обход аутентификации роутера Dasan GPON (CVE-2018-10561) – уязвимость обхода аутентификации, существующая в роутерах Dasan GPON. Успешное использование этой уязвимости позволит злоумышленникам получить конфиденциальную информацию и несанкционированный доступ к уязвимой системе.

Самые активные мобильные угрозы:

В январе Hiddad стал самым популярным вредоносным ПО для мобильных устройств. За ним следуют xHelper и Triada.

Hiddad – модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя; xHelper – вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 г., используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрываться от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливаться, если пользователь удаляет его; Triada –– модульный бэкдор для Android, предоставляющий права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО.

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