Обладнання Cisco та IBM в росії може перестати працювати належним чином

29 июня 2022 г., 11:28

Як пишуть мордорські ЗМИ компанії у рф не зможуть продовжити ліцензії на обладнання Cisco та IBM, які необхідні для активації нових пристроїв та продовження роботи та обслуговування вже придбаних.



Повідомляється, що насамперед проблема торкнеться мережевого обладнання від Cisco та систем зберігання даних на архітектурі IBM Power. Хоча не все обладнання потребує ліцензій, але левова частка.



Проблема ускладнюється тим, що, як правило, більшість корпоративних користувачів купували ліцензії лише на рік і кожний раз просто їх продовжували. Тому з часом багато обладнання буде просто зупинятися з завершенням терміну ліцензій або ж перестануть надходити оновлення, а це може викликати проблеми з кібербезпекою, особливо з мережевими системами.



Деякі спостерігачі вважають, що російські компанії почнуть купляти продовження ліцензій за закордоном, але не все так просто - вендори можуть блокувати активацію через порушення регіональної прив'язки. Крім того, навряд чи системи вдасться зламати, оскільки це може зовсім блокувати роботу обладнання.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист