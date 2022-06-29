З початку війни українці за кордоном відкрили 170 тисяч рахунків у Revolut

29 июня 2022 г., 12:15

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Як повідомляє Мінцифри, від початку повномасштабної війни українці, що виїхали за кордон, відкрили 170 тисяч банківських рахунків у фінтех-компанії Revolut.



Із середини березня Revolut спростили багато вимог, які зазвичай необхідні для створення облікового запису. Наприклад, здебільшого для відкриття рахунку треба підтвердити право на проживання у Європі. Завдяки цьому українці за кордоном змогли відкривати рахунки та користуватися картками Revolut. Також компанія відмовилася від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку. Крім цього, українці отримали можливість підв’язувати свої банківські рахунки.



«Revolut у лютому став першим резидентом Дія.City. Нам дуже приємно, що компанія в такі складні часи не тільки продовжує співпрацювати з нами, а ще й допомагає українцям швидко та зручно отримати доступ до платіжних сервісів. Банківські перекази в Європі можуть бути досить повільними та дорогими. Завдяки Revolut українці можуть безоплатно за декілька кліків відкрити рахунок та одразу ним користатися», зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



У мобільному застосунку Revolut можна отримати віртуальну чи фізичну банківську картку, якою зручно користуватися в будь-якій точці Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та України. Можна платити з картки в локальній валюті країни, де перебуває користувач, або знімати готівку. Це дуже зручно через низькі комісії на конвертацію валюти. Також для українців доступні й інші функції: миттєві перекази грошей між картками, аналітика витрат, перекази грошей за кордон.

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