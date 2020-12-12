Облачный коммиций

12 декабря 2020 г., 14:54

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Конец года – время подведения итогов. На днях Максим Агеев (весьма уважаемый человек) опубликовал своё видение итогов года, на что с ним не очень согласился Владимир Поздняков (другой очень уважаемый человек) и выразил свои сомнения. В силу возраста и дерзости позволю себе не согласиться как с одним, так и с другим.

Не скажу за все деньги и бюджеты – не считал. Но в доводах обозначенных авторов есть пара важных нюансов: во-первых, они смотрят "на рынок изнутри рынка и лишь на локальный рынок", а, во-вторых, учитывают только те компании, которые наиболее заметны и понятны.

Именно из этих двух нюансов возникает коллизия. Для начала - не все локальные компании платят локально плюс многие из крупных компаний, вообще, не привлекают к себе публичного внимания. Так, например, один из моих заказчиков входил в Top3 приложений AppStore в США и даже Google Play (тут могу ошибаться), а сам находился в прекрасном провинциальном городе СНГ. Или, другой пример — Ring, компания родом из Украины платила в Amazon напрямую никто и не знал особо об этом до тех пор, пока гигант электронной коммерции ее же и не купил.

Поэтому на вопрос - кто же занимает призовые места облачного рынка? Azure, AWS, De Novo, GCP или GigaCloud? Ответ зависит от того как мерять. У Microsoft с Azure, действительно, сильные каналы продаж, многолетний опыт, гибкость ценообразования и пр. Бонусом можно отметиться запихивание облака в EA. С такой точки зрения это битва двух титанов – Azure и De Novo. Платят, конечно же, в Украине так как основной бизнес здесь же. Легко оценить и посчитать, так как названия публичны, пресс-релизы популярны.

Можно посмотреть с другой стороны: аутсорсеры, гейминг-индустрия (особенно всякого casualware, очень интересная тема и рынок, кстати), стартапы и теневые ИТ-компании упомянутые выше. Те самые смузихлёберы в модных офисах. В большинстве своём ненавидят Azure за технические моменты (API меняется как, в своё время, WinAPI) и дружно сидят в AWS и GCP. Про De Novo, GigaCloud и прочих местных игроков они даже не слышали. Всех кто старше 30 считают мастодонтами, тихо ползущими в сторону ближайшего погоста. В большинстве своём платят не в Украине. Оценить примерно невозможно – пойди их всех в тумане найди. Публичные user case не популярны. В итоге сумма их трат на облако +/- ∞.

Есть еще сами вендоры. Пока остановимся на большой тройке. Azure работает с упором на большой бизнес и много вкладывает в евангелизацию среди молодёжи – всё без изменений. GCP – молодой и дерзкий. В чём-то самый лучший, а в чём-то наоборот. Когда понимаешь зачем и почему – лучшего решения нет. Если не знаешь и не понимаешь – пресейлы и сейлы быстро объяснят о качестве каналов связи даже в Украине, внутренних сервисах выросших во внешние продукты и лишат остатков сомнений. И только AWS тихой сапой не привлекая внимания пылесосит рынок обращая внимание своих сейлов только на перспективных и платящих заказчиков.

А завершить можно решениями cloud managed services от HPE, IBM и SaaS от компаний типа SAP, SalesForce и подобных, которых Максим Агеев вежливо упустил в своем обзоре. И хотя мне сложно оценить доходы SaaS-гигантов на украинском рынке в первую очередь из-за низкой доли в общем заработке, но HPE и IBM, как основные игроки, прекрасно себя чувствуют – стоит вспомнить про переезд ДТЭК в облако HPE или многолетний контракт IBM с Укрсоцбанком (правда, ныне почивший в бозе). Решения SAP поставляемые из облака это вообще подарок судьбы в силу сложности и длительности внедрения. Итого, SaaS и managed services еще один отдельный кусок пирога, который стоит рассматривать в рамках целой картины. Суть одна - забираем вашу функцию себе и предлагаем абстракцию какой-то части ИТ-процессов или всего процесса/приложения целиком.

Кто-то из авторов выразил разумную мысль о том что AWS, Azure, GCP в современных условиях это cloud 2.0, а HPE, IBM - 1.0. Очень хорошая и здравая мысль. Но есть один нюанс: с технической точки зрения они отличаются только интерфейсом управления и изменениями, которые необходимо внести в архитектуру приложений и инфраструктуры. Ведь главное в облаке, со стороны заказчика, это гибкость, а со стороны вендора - грамотное управление ресурсами ЦОД.

Учитывая данную мысль можно вспомнить про сервис VMware Cloud on AWS и его братьев в других облаках. С одной стороны это облако 2.0 - гибкость, скорость выделения ресурсов, и прочее. С другой это же именно 1.0 - что может быть привычнее стека VMware, управление и поддержку которому она же и оказывает, а запущено оно, для разнообразия, в AWS. Пока не вспоминаем про AWS Outpost...

В общем, аналитика современного ИТ в разрезе рынка какой-то страны стала так сложна и многогранна что какого-то единственно верного способа не существует. А вот то что количество переменных и срезов в самых разных плоскостях резко умножилось уже не подлежит сомнению. Осталось только понять с какой же стороны правильно подойти к этому вороху вопросов.

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