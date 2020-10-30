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Обеспечение качества обслуживания клиентов с помощью инструментов Dynamics 365 Field Service  

30 октября 2020 г., 15:57
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Обеспечение качества обслуживания клиентов с помощью инструментов Dynamics 365 Field Service

Бизнесы, которые предоставляют сервис на территории клиента, хорошо знакомы с вызовами организации работы, оперативного решения вопросов и поддержки полевых сотрудников. Для таких компаний повышение производительности мобильных команд и качества обслуживания клиентов – стратегически важная задача.

Что может облегчить, обезопасить и повысить эффективность такого бизнеса? Например, автоматическое планирование задач для выездных команд, оперативное распределение клиентских заявок, оптимизация маршрутов специалиста, а также передача ему инструкций и рабочих заданий, которые можно обновлять в режиме реального времени на любом устройстве.  

Подобная организация работы снижает риски и повышает качество услуг производителей оборудования, поставщиков медицинских услуг, бизнесов по техобслуживанию и ремонту, телекоммуникационных и многих других компаний.

Решение Dynamics 365 Field Service помогает бизнесам преобразовать операции в цифровую форму и предоставлять сервис на локации клиента: дома, в офисе или в другом месте. Программа сочетает автоматизацию рабочего цикла, планирование и мобильность, и позволяет  поддерживать полевых сотрудников, когда они предоставляют услуги на выезде.

12 ноября на вебинаре «Обеспечение качества обслуживания клиентов с помощью инструментов Dynamics 365 field service» эксперты SMART business продемонстрируют, как вы можете использовать цифровое решение для вашего бизнеса, чтобы повысить уровень сервиса, скорость обслуживания и прибыльность.

Дата и время:  

12 ноября 2020 года 
14:00 – 15:30  


Участие бесплатное при условии предварительной регистрации

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

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