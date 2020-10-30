Квартальная выручка Amazon выросла на 37% до 96,1 млрд долл.

30 октября 2020 г., 16:25

Компании Amazon представила результаты в третьем квартале 2020 г.



Выручка за период достигла рекордных 96,1 млрд долл., увеличившись на 37% в годовом сравнении.



Интересно, что продажи в США и Канады выросли на 39%.



Квартальная прибыль компании выросла почти втрое до 6,3 млрд долл. (или 12,37 долл. на одну акцию). Несмотря на то, что компания увеличила штат на 400 тыс. сотрудников и подняла минимальную зарплату до 15 долл. в час.



Аналитики отмечают, что спрос на услуги Amazon значительно выросли в период пандемии коронавируса.



Сообщается, что квартальная выручка AWS выросла за год на 29%. Операционная прибыль по этому направлению поднялась на 57% до 3,5 млрд долл. 57%. Но многие эксперты недовольны тем, что рост продаж AWS остался практически на том же уровне что и в прошлом году за тот же период.



Свободный денежный поток, как отмечается, за последние 12 месяцев вырос на 25% в годовом измерении до 29,5 млрд долл. На конец сентября на счету Amazon было 30,2 млрд долл. кэша и эквивалентов.



Amazon прогнозирует, что в следующем квартале выручка вырастет на 28–38% до 112–121 млрд долл.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!