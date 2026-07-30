Кіберполіція за пів року знешкодила 28 злочинних угруповань

30 июля 2026 г., 10:25

Серед ключових завдань Департаменту кіберполіції Національної поліції України боротьба з онлайн-шахрайством, протидія хакерським атакам, ворожій пропаганді, а також проведення спільних операцій із міжнародними партнерами. Від початку року кіберполіцейські знешкодили 28 організованих злочинних угруповань.

У взаємодії з міжнародними партнерами правоохоронці провели 12 спеціальних операцій, спрямованих на протидію кіберзлочинності, викриття злочинних мереж та притягнення винних до відповідальності.

Окремим напрямом роботи підрозділу залишається документування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією рф проти України. Станом на сьогодні силами Департаменту кіберполіції сформовано понад 197 тис. досьє на російських військових, колаборантів та пропагандистів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI