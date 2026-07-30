 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Кіберполіція за пів року знешкодила 28 злочинних угруповань

30 июля 2026 г., 10:25

Кіберполіція за пів року знешкодила 28 злочинних угруповань

Серед ключових завдань Департаменту кіберполіції Національної поліції України боротьба з онлайн-шахрайством, протидія хакерським атакам, ворожій пропаганді, а також проведення спільних операцій із міжнародними партнерами. Від початку року кіберполіцейські знешкодили 28 організованих злочинних угруповань.

У взаємодії з міжнародними партнерами правоохоронці провели 12 спеціальних операцій, спрямованих на протидію кіберзлочинності, викриття злочинних мереж та притягнення винних до відповідальності.

Окремим напрямом роботи підрозділу залишається документування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією рф проти України. Станом на сьогодні силами Департаменту кіберполіції сформовано понад 197 тис. досьє на російських військових, колаборантів та пропагандистів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  