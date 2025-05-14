AUO анонсувала прозорий дисплей Micro LED розміром 64''

14 мая 2025 г., 11:45

0

Tweet

У рамках участі у виставці Display Week 2025, компанія AUO планує продемонструвати свої розробки, що базуються на технології Micro LED. Серед новинок насамперед варто відзначити прозорий дисплей Micro LED розміром 64 '', створений шляхом укладання у вигляді плиток найбільших у світі 42-дюймових одномодульних прозорих Micro LED-дисплеїв. Це рішення вирізняється високою прозорістю, яскравістю 1 000 ніт, широким колірним охопленням і безшовним дизайном без полів з трьох сторін. Неймовірно дрібний крок пікселів забезпечує надвисоку чіткість і деталізацію зображення, не загороджуючи тло, задовольняючи потреби високого класу та пропонуючи універсальне застосування в роздрібній торгівлі, на художніх виставках й в комерційних установах.



Компанія AUO також повідомила про розробку першого у світі 17,3-дюймового двостороннього прозорого Micro LED дисплея. Інноваційний дизайн оптимізує перехресні перешкоди між двома сторонами, об'єднуючи сучасну естетику з передовими технологіями для безперешкодної інтеграції візуальної інформації з реальним світом, відкриваючи нову главу інтерактивного досвіду змішаної реальності.



HMI-рішення AUO для автомобільних Micro LED дисплеїв, яке повинно зробити революцію в області взаємодії людини та машини, знаменує собою початок інтеграції технології AI в Micro LED дисплеї. Компанія AUO випустила 13-дюймовий Micro LED HUD, який забезпечує високу яскравість і насиченість кольорів, гарантуючи чітку видимість як при яскравому сонячному світлі, так і в темний час доби. Використовуючи компактні розміри модулів Micro LED, ця новинка розв'язує проблему обмеженого простору в автомобілях.



Крім того, інтегрувавши панель приладів, центральну консоль і дисплей переднього пасажирського сидіння за допомогою бортового обчислювального рішення, компанія AUO створила 47,5-дюймовий дисплей Horizon Image Glass. Цей панорамний дизайн підвищує естетичну привабливість інтегрованого кокпіту, забезпечуючи відмінну видимість як для водія, так й інформаційно-розважального інтерфейсу за різних умов освітлення. Використання технології мультидисплеїв x-HUD у поєднанні з системою моніторингу за допомогою камер змішаної реальності з підтримкою штучного інтелекту ще більше покращує візуалізацію сценаріїв водіння. Це дає змогу вивести «розумний кокпіт» за рамки простого інформаційного дисплея, перетворивши його на багатофункціональний прозорий інтерфейс, що містить у собі допомогу в безпечному водінні, навігацію, потокове відтворення мультимедіа та багато іншого.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD