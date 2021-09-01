Объем мирового рынка памяти NAND превысил 16 млрд долл.

1 сентября 2021 г., 11:05

Рост выручки мировой индустрии флэш-памяти NAND достиг 10,8% «QoQ». Общий объем рынка, по подсчетам TrendForce, составил 16,4 млрд долл. В битовом исчислении поставки флэш-памяти выросли почти на 9% «QoQ».

В сегменте ЦОД сохраняется высокий спрос на корпоративные SSD. Растет уровень интереса к продуктам объемом 4/8 TB, в том числе за счет адаптации новых серверных платформ от Intel и AMD. Сохраняется устойчивый спрос на ноутбуки и смартфоны. Таким образом, с учетом роста спроса на продукты NAND, их средняя ASP выросла почти на 7% «QoQ».

Существенно нарастив потребление высокоемких корпоративных SSD, в третьей четверти года клиенты из сегмента ЦОД останутся главным двигателем рынка. Спрос на ноутбуки также сохранится на высоком уровне, что приведет к очередной рекордной выручке на рынке NAND.

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