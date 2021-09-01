Капитализация Apple перевалила отметку в 2,5 трлн долл.

1 сентября 2021 г., 10:25

В понедельник цена акций Apple выросла на 2,75% достигнув нового рекордного значения в 153,49 долл.



Рыночная капитализация технологического гиганта из Купертино достигла 2,53 триллиона долларов.



Стоит отметить, что с начала 2021 года котировки ценных бумаг выросли на 18,325%.



Наблюдатели отмечают, что акции Apple выросли на фоне слухов о том, что грядущая линейка iPhone 13 может поддерживать спутниковую связь. А возможно на рост котировок повлияло и то, что на днях Apple объявила о соглашении с разработчиками в отношении новых более лояльных подходов в App Store.



Ко всему прочему ожидается, что Apple во второй половине сентября проведет презентацию новых устройств - помимо iPhone 13 еще и полностью обновленные Apple Watch Series 7.



Как бы там ни было, но к закрытию биржи во вторник, акции Apple хоть и упали немного в цене, однако капитализация сохранялась на уровне - 2,5 трлн долл.

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