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Капитализация Apple перевалила отметку в 2,5 трлн долл.

1 сентября 2021 г., 10:25

Капитализация Apple перевалила отметку в 2,5 трлн долл.

В понедельник цена акций Apple выросла на 2,75% достигнув нового рекордного значения в 153,49 долл.

Рыночная капитализация технологического гиганта из Купертино достигла 2,53 триллиона долларов.

Стоит отметить, что с начала 2021 года котировки ценных бумаг выросли на 18,325%.

Наблюдатели отмечают, что акции Apple выросли на фоне слухов о том, что грядущая линейка iPhone 13 может поддерживать спутниковую связь. А возможно на рост котировок повлияло и то, что на днях Apple объявила о соглашении с разработчиками в отношении новых более лояльных подходов в App Store.

Ко всему прочему ожидается, что Apple во второй половине сентября проведет презентацию  новых устройств - помимо iPhone 13 еще и полностью обновленные Apple Watch Series 7.

Как бы там ни было, но к закрытию биржи во вторник, акции Apple хоть и упали немного в цене, однако капитализация сохранялась на уровне - 2,5 трлн долл.

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