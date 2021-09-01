Зарядные коврики сменит зарядная комната

1 сентября 2021 г., 11:45

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Технология, описанная в статье для Nature Electronics, обеспечивает безопасную доставку электроэнергии по воздуху, потенциально превращая целые здания в зоны беспроводной зарядки. Помимо автономных телефонов и ноутбуков, эта технология может также обеспечивать питание имплантированных медицинских устройств и открывать новые возможности для мобильной робототехники в домах и на производственных объектах.

Команда, возглавляемая исследователями из Токийского университета, для демонстрации этой технологии соорудила алюминиевую испытательную комнату размерами примерно 3 на 3 метра. Испытания с анатомическими манекенами показали, что система может подавать не менее 50 Вт мощности в любое место в комнате, независимо от расположения людей и мебели, без превышения установленных FCC норм облучения электромагнитной энергией.

Новая система является значительным улучшением если сравнивать с предыдущими попытками, в которых использовалось потенциально опасное микроволновое излучение или требовалось размещать устройства на зарядных площадках. Вместо этого она генерирует магнитные поля между проводящей поверхностью стена и проводящим шестом посредине комнаты.



Так называемые сосредоточенные (lumped) конденсаторы, помещенные в полостях стен, создают магнитное поле, которое резонирует через комнату. При этом вредные электрические поля (которые могут нагревать биологические ткани) удерживаются внутри самих конденсаторов.

Для устранения «мёртвых зон» система генерирует два отдельных объёмных магнитных поля. Одно двигается по кругу вокруг центрального шеста, а другое циркулирует по углам между соседними стенами.

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