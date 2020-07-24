NWU становится дистрибьютором ThreatMark

24 июля 2020 г., 12:05

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Компания NWU объявила о заключении партнерского соглашения с ThreatMark, в рамках которого получила статус официального дистрибьютора решений этого производителя на территории Украины.



Как отмечается, миссия компании ThreatMark заключается в том, чтобы создать простую в использовании и развертывании и в то же время эффективную платформу для обнаружения мошенничества, которая может поддерживать как крупных игроков отрасли, так и развертываться в инфраструктурах малых и средних предприятиях, с ограниченными ресурсами.



«Решения компании ThreatMark для предотвращения мошенничества сочетают в себе экспертные знания, опыт проведения тестов на проникновение и машинное обучение для защиты от фишинга и вредоносных программ, а также для защиты миллионов пользователей от взлома учетных записей и мошенничества с платежами», заявил Николай Мойсак, директор по продажам и развитию бизнеса NWU, комментируя событие.



Многофункциональное и модульное решение Anti Fraud Suite компании ThreatMark для цифрового банкинга и платежей обеспечивает поведенческое профилирование, включая биометрию, анализ риска транзакций и обнаружение угроз в одном механизме аналитики на основе машинного обучения.



Подчеркивается, что вместо выявления шаблонов в предыдущих атаках ThreatMark фокусируется на аутентификации подлинных пользователей в чувствительных онлайн-средах, таких как сайты электронной коммерции или приложения для онлайн-банкинга. Технология распознавания цифровой идентификации ThreatMark в значительной степени опирается на поведенческую биометрию, такую как уникальное поведение при наборе текста, движения мыши и шаблоны навигации на каждой странице, и может обнаруживать захваты учетных записей с точностью до 95%.



Аутентификация пользователя в режиме реального времени не только защищает от мошенничества с платежами, но и сокращает затраты, связанные с проверкой SMS, одновременно улучшая пользовательский опыт.



Представители NWU сообщили, что решения ThreatMark уже доступны, как и консультации по продуктам этого вендора.

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