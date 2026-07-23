Raspberry Pi випустила 10-дюймовий сенсорний дисплей Touch Display 2 за ціною 80 дол.

23 июля 2026 г., 16:35

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Компанія Raspberry Pi випустила новий 10-дюймовий сенсорний екран Raspberry Pi Touch Display 2 вартістю 80 дол.



Новинка доповнила випущену раніше лінійку сенсорних дисплеїв з діагоналями 5 та 7 дюймів, запропонувавши користувачам більшу площу для створення інтерактивних пристроїв та інформаційних панелей.



Головною технологічною відмінністю нової моделі стало підвищення роздільної здатності до 1200x1920 пікселів, розширення кута огляду до 85 градусів та підтримка контролера з розпізнаванням до десяти одночасних дотиків, порівняно з п'ятиточковим сенсором у молодших версіях. Пристрій отримує живлення безпосередньо від порту GPIO базового одноплатного комп'ютера та постачається з усім необхідним комплектом кріплень і шлейфів. Ємнісний сенсорний екран працює в операційній системі Raspberry Pi OS одразу після підключення завдяки вбудованим драйверам і не потребує ручного калібрування.



Через зростання роздільної здатності новий дисплей вимагає використання чотирьох ліній DSI для передачі даних замість двох, які застосовувалися в попередніх версіях. Через це 10-дюймовий Touch Display 2 сумісний виключно з платами Raspberry Pi 5 та обчислювальними модулями Compute Module за наявності відповідної плати розширення Compute Module IO Board. Нова модель не підтримує роботу з Raspberry Pi 4, більш ранніми версіями одноплатників або серією Raspberry Pi Zero, оскільки застарілі роз'єми не забезпечують необхідної пропускної здатності.



Виробник позиціонує новий пристрій як універсальне рішення для побудови панелей керування розумним будинком, робототехнічних інтерфейсів, інтерактивних кіосків, цифрових вивісок, а також лабораторного та майстерневого обладнання. Продажі 10-дюймового дисплея Raspberry Pi Touch Display 2 за рекомендованою ціною 80 дол. вже стартували через міжнародну мережу авторизованих дистриб'юторів.

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