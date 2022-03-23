NVIDIA представила свій перший дискретний CPU для ЦОД на базі Arm Neoverse,

23 марта 2022 г., 14:28

Компанія NVIDIA анонсувала свій перший дискретний CPU для ЦОД на базі Arm Neoverse, розроблений для інфраструктури ШІ та високопродуктивних обчислень та забезпечує найвищу продуктивність, подвоєну пропускну здатність пам'яті та енергоефективність у порівнянні з провідними сучасними серверними чіпами.



Рішення CPU NVIDIA Grace складається з двох чіпів, когерентно з'єднаних через NVLink-C2C, новий високошвидкісний низьколатентний інтерфейс між чіпами.



Grace CPU Superchip доповнює перший інтегрований модуль CPU-GPU від NVIDIA - Grace Hopper Superchip, який був анонсований минулого року і призначений для масштабних програм HPC та ШІ в поєднанні з GPU на базі архітектури NVIDIA Hopper. Обидва рішення мають однакову базову архітектуру CPU, і навіть інтерфейс NVLink-C2C.

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