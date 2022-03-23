ЕРАМ допомагає переносить ІТ-інфраструктуру українських університетів до хмари AWS

23 марта 2022 г., 15:25

0

Tweet

За заявою ЕРАМ, експерти компанії разом з партнерами з Amazon Web Services вже допомогли вишам у Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах розв'язувати задачу перенесення у хмарні сховища серверів для віддаленого навчання та інших критичних елементів ІТ-інфраструктури. Крім того, вони готові надати підтримку й іншим закладам у зонах активних бойових дій.



Зазначено, ЕРАМ інвестує у розвиток технічної освіти та має угоди про співпрацю з 30+ вищими навчальними закладами по всій Україні. Розуміючи, що в деяких вишах сервери та резервні копії критично важливої інформації знаходяться безпосередньо в будівлях, представники навчального напрямку компанії вирішили діяти.



«Ми бачимо, яких нищівних ударів зазнають зараз навчальні заклади у Харкові, Києві, Сумах, Чернігові тощо. Саме тому вийшли на зв’язок з університетами у східних, центральних, південних та інших областях та запропонували допомогу», - розповідає Денис Гриньов, керівник освітніх програм ЕРАМ в Україні. – «Наразі завдяки зусиллям фахівців ЕРАМ та наших партнерів з Amazon Web Services критично важлива ІТ-інфраструктура п’ятнадцяти вишів паралельно розгорнута в хмарному сховищі AWS. Навіть якщо будівлі або серверні приміщення цих закладів постраждають або будуть знеструмлені через бойові дії, студенти зможуть продовжувати дистанційне навчання без перебоїв. Попри війну, майбутні фахівці повинні мати можливість навчатися».



Ініціатива об’єднала понад 20 системних інженерів, менеджерів та інших експертів з харківського офісу ЕРАМ та Amazon Web Services. Всі вони знаходяться в безпеці та мають змогу робити те, що вміють найкраще. Фахівці вже допомогли ХНУРЕ, НАУ «ХАІ», НТУ «ХПІ», Національному Фармацевтичному Університету, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, Київському Національному університету ім. Т.Г. Шевченка, Запорізькому національному університету, Дніпровській політехніці та іншим вишам.



«Спеціалісти ЕРАМ контактують з системними адміністраторами вишів та дізнаються деталі завдання. Запити бувають різні: як досить базові, так і дуже комплексні. Даються взнаки й бойові дії: інколи представники університетів не мають доступу до інтернету або не можуть дістатися до робочого місця через обстріли», - зауважує Іван Ткаченко, проєктний менеджер, ЕРАМ Україна. – «За необхідності найдосвідченіші фахівці ЕРАМ допомагають оптимізувати ІТ-інфраструктуру вишів з точки зору технологій та використання коштів. Також з нами постійно на зв’язку експерти Amazon Web Services. Вони надають бюджет на хмарні сховища і можуть проконсультувати у разі складних запитів. Цінуємо вклад партнерів ЕРАМ, адже це – один зі способів, яким вони підтримують Україну».



Експерти співпрацюють не лише з профільними закладами, які мають договори з ЕРАМ, але й з тими, кому потрібна допомога у налагодженні процесу дистанційного навчання. У пріоритеті – університети в зонах активних бойових дій. Після міграції віртуальна інфраструктура вишів буде доступною з будь-якої точки світу.



Заявку про допомогу представники ВНЗ України можуть направляти на електронну пошту [email protected]

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист