Nutanix представила инструменты удалённого управления облачной инфраструктурой

25 июня 2020 г., 14:25

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Поскольку многие сотрудники теперь вынуждены работать из дома, клиенты Nutanix зачастую не могут полноценно управлять своей облачной инфраструктурой. Проблема заключается в том, что такие задачи, как обслуживание инфраструктуры, устранение неполадок и обновление программного обеспечения, обычно выполняются в корпоративных центрах обработки данных.

Nutanix заявила, что представленные ею вчера новые сервисы, позволят ИТ-командам поддерживать критически важные развертывания облачной инфраструктуры удалённо.

Компания уже запустила сервис Foundation Central, который интегрируется с её ПО для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), и делает возможным масштабное развёртывание частного облака с помощью единого интерфейса из любой точки Сети.

Вскоре к этому сервису добавятся ещё два, Insights и Lifecycle Manager (LCM), предназначенные для удаленной поддержки этой инфраструктуры, устранения возникающих проблем и установки обновлений.

Nutanix Insights на основе анализа данных телеметрии облачных внедрений будет заблаговременно предупреждать о любых проблемах, которые могут повлиять на производительность приложений и доступность данных. В случае, если проблемы не удалось избежать, Insights предоставит рекомендации по её дистанционному устранению.

Кроме того, Nutanix Insights позволит клиентам открывать заявку в службу поддержки Nutanix, после чего автоматически (без человеческого вмешательства) будет назначен специалист для устранения проблемы.

Nutanix LCM предназначен для установки, одним нажатием клавиши, программных апгрейдов без прерывания работы приложений. Сервис будет автоматически определять, где требуются апгрейды, ранжировать их по степени важности и организовывать весь процесс обновления из любой локации, где имеется подключение к Сети.

Аналитик Стив Макдауэлл (Steve McDowell) из Moor Insights & Strategy считает Insights наиболее значительным из новых предложений Nutanix.

«Прогностичесая аналитика и упреждающая поддержка в мире программно-конфигурируемой инфраструктуры, это огромный шаг вперед, — сказал он. — В целом, это отличная серия анонсов, которые показывают, что Nutanix продолжает эволюционировать в корпоративного игрока с полным комплектом услуг».

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