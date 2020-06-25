В броузер Opera встроили Twitter

25 июня 2020 г., 14:52

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Норвежская компания Opera сообщила о том, что с 69 версии ее десктопного броузера Twitter будет встроена в боковую панель.



В Opera уже есть встроенный блокировщик рекламы и блокировщик трекеров, бесплатный VPN, крипто-кошелек и интегрированные мессенджеры.



Как отмечается, интеграция Twitter представлена вскоре после добавления в браузер встроенной поддержки Instagram и достижения рекордного количества уникальных десктопных пользователей, которое составило 73 млн человек в марте этого года.



«Наличие Twitter в боковой панели - это идеальное решение для тех, кто пользуется им очень активно. Пользователи Twitter хотели бы иметь более простой доступ к этой социальной сети со своих десктопных компьютеров, вот почему мы сделали Opera идеальным браузером для них», - заявил Мачей Коцемба, директор по продукту Opera.



В частности, интеграция Twitter прямо в Opera по мнению разработчика делает просмотр, публикацию или поиск твитов гораздо быстрее и удобнее, благодаря возможности использования клавиатуры и большого дисплея. Это помогает людям быстрее реагировать на развивающиеся события. Наличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следить пользователь.



Чтобы активировать Twitter в браузере, достаточно кликнуть на три точки внизу боковой панели или же кликнуть правой кнопкой мыши на боковую панель и выбрать Twitter в списке мессенджеров. Сразу после этого можно пользоваться Twitter прямо в своем браузере.



В предыдущих версиях Opera уже представила встроенную поддержку для Instagram, Telegram, Facebook Messenger, Whatsapp. Как только пользователь выберет необходимые для себя соцсети, они всегда будут под рукой в боковой панели браузера.



Новая версия Opera также обзавелась обновленным виджетом погоды на стартовой странице и получила ряд улучшений для функции Пространства и визуального переключателя вкладок.

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