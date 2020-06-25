Google расширяет возможности пользователей по управлению историей их действий

25 июня 2020 г., 13:55

0

Tweet

Корпорация Google сообщает об улучшении инструментов конфиденциальности, в частности изменениях в методах сохранения данных в основных продуктах, чтобы сохранять меньше данных по умолчанию.

Разработчики исходят из того, что сервисы должны хранить персональную информацию лишь до тех пор, пока она нужна самому пользователю – будь то возможность найти любимые направления на «Картах» или рекомендации относительно того, что стоит посмотреть на YouTube.

Поэтому в прошлом году были открыты элементы управления автоматическим удалением, которые дают вам возможность выбрать, чтобы Google автоматически и постоянно удалял данные об истории местоположений, поиске, голосовых данных и активности в YouTube после трех или 18 месяцев хранения. Теперь же опция автоматического удаления станет выбором по умолчанию для основных настроек.

Отныне, когда вы включите «Историю местоположений» (которая по умолчанию отключена), ваш параметр автоматического удаления будет установлен по умолчанию на 18 месяцев. Автоматическое удаление для «Истории приложений и веб-поиска» также будет установлено на 18 месяцев для новых учетных записей. Вы всегда можете отключить эти настройки или изменить параметр автоматического удаления.

В случае YouTube для автоматического удаления по умолчанию будет установлен период 36 месяцев (если вы создадите новую учетную запись или впервые включите историю YouTube). Существующие пользователи все еще могут выбрать опцию автоматического удаления через три или 18 месяцев. Периоды хранения по умолчанию не будут распространяться на другие продукты, такие как Gmail, «Диск» и «Фото», которые предназначены для безопасного хранения вашего личного контента, пока вам нужен к нему доступ.

Также корпорация утверждает, что не продает вашу информацию никому и не использует в рекламных целях информацию в приложениях, где вы в первую очередь храните личный контент (например, Gmail, «Диск», «Календарь» и «Фото»).

В других инструментах конфиденциальности появились следующие новшества:

Управление аккаунтом Google прямо из «Поиска»: Вскоре, когда вы войдете в свой аккаунт Google, вы сможете искать такие вещи, как «Проверка конфиденциальности Google» или «Безопасен ли мой аккаунт Google», и в окне, которое будете видеть только вы, появятся настройки безопасности, чтобы вы могли их просмотреть или изменить прямо из «Поиска».

Упрощенный доступ к режиму анонимного просмотра: Также упрощается доступ к режиму анонимного просмотра в наиболее популярных приложениях Google долгим нажатием на изображение вашего профиля в «Поиске», «Картах» и на YouTube. Эта опция доступна сегодня в приложении Google для iOS, а вскоре появится и для Android и других приложений. Также ведется работа над тем, чтобы вы могли использовать режим анонимного просмотра во всех приложениях Google, таких как «Карты» и YouTube, о чем будет сообщено дополнительно.

Более активный контроль конфиденциальности: ежегодно свыше 200 млн. людей посещают проверку конфиденциальности, и теперь тут появятся проактивные рекомендации вместе с советами, которые помогут вам управлять настройками конфиденциальности.

Пять лет назад была запущена «Проверка безопасности» – простой инструмент для защиты вашей учетной записи Google. Теперь с помощью одного нажатия будет доступен краткий обзор безопасности аккаунта и предложены персонализированные рекомендации, чтобы помочь защитить ваши данные. В ближайшие недели «Проверка пароля» – инструмент, который проверяет, были ли скомпрометированы пароли, сохраненные в вашем аккаунте Google – станет основной частью «Проверки безопасности».

Более 100 млн. людей уже воспользовались функцией «Проверка пароля», и они увидели 30% уменьшение количества нарушений в учетных данных – это очень эффективный способ защитить людей не только в Google, но и в сети. Теперь, когда этот инструмент интегрирован в аккаунт Google и Chrome, планируется в ближайшие месяцы сворнуть расширение Password Checkup Chrome.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации