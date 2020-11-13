Новый рекорд в 5G-сетях - 5,06 Гбит/сек

13 ноября 2020 г., 15:25

0

Tweet

Verizon, Ericsson и Qualcomm Technologies объединили усилия по дальнейшему совершенствованию 5G решений, добившись пиковой скорости работы в 5G.



Достингута скорость в 5,06 Гбит/сек за счет использования миллиметрового диапазона (mmWave) и технологии агрегации несущих. Удалось объединить восемь отдельных каналов и выйти на скорость в несколько гигабит.



После полного раскрытия своего потенциала технология 5G должна обеспечить скорость передачи данных до 10 Гбит/сек при времени задержки менее 5 миллисекунд и сроках развертывания всего 90 минут. Мобильные подключения в таком случае будут доступны на скорости до 500 км/ч с возможностью управления более чем миллионом устройств на каждый км2 и плотностью передачи данных в 10 Тб/с/км2.



“С самого начала мы выстраивали свою стратегию вокруг трансформации нашего мира за счет внедрения инноваций, взяв на себя функции первопроходцев при развертывании в высшей степени уникальных решений 5G Ultra Wideband, чтобы предоставить своим клиентам такой пользовательский опыт, который доступен лишь в сетях 5G диапазона mmWave. Наши возможности в будущем зиждутся на инфраструктуре 21го века”, — заявил Брайан Мекум, вице-президент по технологиям для мобильных устройств компании Verizon. “Сегодняшняя демонстрация подтвердила успешные темпы развития мобильных технологий и возможностей в интересах клиентов, с необходимостью которых они пока еще даже не освоились”.



Демонстрация проводилась в лабораторных условиях с использованием инфраструктурного оборудования 5G из портфеля Ericsson Radio System и тестового 5G-устройства в форм-факторе смартфона на базе системы Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF с антенными модулями Qualcomm QTM535 mmWave 3-го поколения.



Скорость в 5,06 Гбит/сек была достигнута при использовании диапазона частот 800 МГц в спектре 28 ГГц mmWave с аггрегацией 40 МГц в сети 4G LTE. Подобное сочетание диапазонов поддерживается коммерческими решениями в составе портфеля Ericsson Radio System и несколькими доступными на сегодняшний день 5G устройствами на базе Snapdragon X55 5G Modem-RF.



“Мы рады сотрудничеству с компаниями Verizon и Qualcomm, ведь нам удалось раздвинуть границы возможного и побить еще один рекорд скорости, преодолев порог в 5 Гбит/сек при передаче данных. Это самый высокий показатель скорости, когда-либо достигнутой при использовании одного устройства”, — отметил Ханнес Экстрем, руководитель продуктовой линейки 5G, направление коммерческих сетей, компания Ericsson. “Это реальный результат нашей совместной работы и безусловный успех инвестиций, сделанных в достижение технологического лидерства при освоении диапазона миллиметровых волн. Технология агрегации большого объема спектра в этом диапазоне открывает перед нами широчайшее поле перспективных возможностей”.



“Учитывая многие годы научных исследований и разработок, определивших облик следующего поколения беспроводной связи, сотрудничество Qualcomm Technologies с отраслевыми лидерами Ericsson и Verizon в продвижении технологий 5G mmWave стало важнейшей вехой в становлении 5G в качестве коммерческой реальности”, — прокомментировал событие Джо Глин, вице-президент по развитию бизнеса, Qualcomm Technologies “Технология 5G mmWave раскроет перед нами множество новых сценариев использования для рядовых клиентов и целых компаний, и позволит множеству современных мобильных устройств работать со всеми преимуществами расширенной пропускной способности сетей, мультигигабитной скорости и малого времени задержки”.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!