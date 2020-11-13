Модульный бэкдор ModPipe атакует гостинично-ресторанный бизнес

13 ноября 2020 г., 14:45

0

Tweet

Компания Este сообщает об обнаружении модульного бэкдора под названием ModPipe, с помощью которого злоумышленники могут получать доступ к конфиденциальной информации на устройствах с Oracle Micros Res 3700 POS. Это программное обеспечение в основном используется в барах, ресторанах, гостиницах и других заведениях HoReCa.

Особенностью этого бэкдора являются загружаемые модули и их возможности – например, он содержит специальный алгоритм, предназначенный для сбора паролей базы данных Res 3700 POS путем их дешифрования из значений реестра Windows. Выбор такого сложного метода вместо использования считывания нажатий клавиатуры свидетельствует о высокой осведомленности операторов относительно своей цели. Похищенные учетные данные позволяют авторам ModPipe получать доступ к базе данных, которая содержит различные определения и конфигурации, статус таблиц и информацию о POS-транзакциях.

«Однако согласно документации Res 3700 POS, злоумышленники не смогут получить доступ к конфиденциальным данным, таким как номера кредитных карт и даты окончания срока действия, которые защищены шифрованием. Единственными данными о клиентах, которые хранятся в открытом виде и доступны для злоумышленников, являются имена владельцев карт», – предупреждает Мартин Смолар (Martin Smolar), исследователь Eset.

Модуль GetMicInfo нацелен на данные из Micros POS, включая пароли, которые связаны с двумя именами пользователей базы данных, заранее заданные производителем. Этот модуль может перехватывать и расшифровывать пароли базы данных, используя специально разработанный алгоритм.

ModScan 2.20 собирает дополнительную информацию об установленной среде Micros POS на устройствах путем сканирования выбранных IP-адресов.

ProcList собирает информацию о текущих процессах, запущенных на устройстве.

Стоит отметить, что большинство обнаруженных целей злоумышленников находится в США. В случае дальнейшего распространения ModPipe предприятиям гостинично-ресторанного бизнеса, которые используют Res 3700 POS, следует придерживаться таких советов:

использовать актуальную версию ПО;

своевременно обновлять ОС и ПО на устройствах;

использовать надежное многоуровневое решение по безопасности, которое способно выявлять ModPipe и подобные угрозы.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!