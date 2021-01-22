Новые решения Logitech улучшат видеоконференцсвязь

22 января 2021 г., 11:53

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Компания Logitech представила новое поколение устройств и решений, которые работают с самыми распространёнными на сегодняшний день сервисами, такими как Microsoft Teams и Zoom.



Производитель уверяет, что новые видеосистемы «всё в одном» - Logitech Rally Bar, специально разработанные для комнат среднего размера, и Logitech Rally Bar Mini для небольших помещений - преобразят видеовстречи благодаря высокому качеству изображения и чёткому, чистому звуку. Logitech RoomMate - устройство, которое обеспечит видеоконференции для камер Logitech Rally и MeetUp альтернативно использованию ПК в сочетании с системой Rally Plus для больших конференц-залов дополнит линейку новинок. Таким образом, появляется возможность значительно упростить настройку и управление оборудования для видеоконференций, что намного облегчит проведение совещаний в современных гибридных и быстро меняющихся рабочих пространствах.



Поддерживаемые приложения для видеоконференций, такие как Zoom и Microsoft Teams, можно запускать прямо на Rally Bar и Rally Bar Mini. Устройства также можно подключить к любому ПК или ноутбуку с операционной системой Microsoft Windows или Mac OS через USB. Новый портфель продуктов Logitech также будет поддерживать и другие популярные сервисы конференц-связи по видео, такие как GoToMeeting, Pexip и RingCentral.



От второй камеры видеосистем, которую искусственный интеллект использует для анализа ситуации в помещении, до расширяемого звукового покрытия при помощи микрофонов Rally Mic Pods - бизнес получил масштабируемые, универсальные и простые в использовании решения.



Видеосистемы Rally Bar и Rally Bar Mini позволят пользователям ощутить эффект личной встречи, находясь на любом расстоянии, благодаря плавному моторизованному панорамированию и наклону устройства в форм-факторе моноблока, а также невероятно четкой оптике с разрешением до 4K. Rally Bar может предложить пятикратное оптическое увеличение без потери качества изображения.



Также отмечается, что благодаря передовым аудиотехнологиям обе видеосистемы оснащены динамиками с ультранизким уровнем искажений, обеспечивающими кристально чистый звук, который заполняет всю комнату. Массив микрофонов с адаптивным формированием луча улавливает голос с каждого кресла и обеспечивает исключительную четкость речи, фокусируясь на говорящем, автоматически выравнивая громкость и приглушая другие голоса и фоновый шум. Кроме того, запатентованная система антивибрационной подвески сводит к минимуму вибрации динамиков, которые проходят по стенам, стойкам и столам, поэтому пользователь будет слышать звук исключительной чёткости, и его услышат так же хорошо.



Видеосистемы Rally Bar и Rally Bar Mini отличаются элегантным минималистичным дизайном. В обоих устройствах динамики покрыты тканью из переработанного полиэстера. Моноблоки доступны в графитовом и белом цветах, чтобы гармонично дополнить эстетику современных конференц-залов.



Обе видеосистемы оснащены технологией Logitech RightSense и второй камерой, со встроенным искусственным интеллектом AI Viewfinder. Эта камера обнаруживает человеческие фигуры и анализирует происходящее в режиме реального времени, повышая точность автоматического кадрирования Logitech RightSight и управления камерой. Благодаря этому участники встречи всегда попадают в фокус, даже если они опоздали на встречу или перемещаются по комнате.



Помимо универсальной конструкции, Rally Bar и Rally Bar Mini оснащены исключительной системой организации кабелей и предлагают гибкие варианты монтажа, обеспечивающие легкую и надежную установку, для которой не нужно много пространства. Для установки и настройки новой видеосистемы потребуется всего несколько минут, а управлять ею можно с помощью планшета TAP или другой предпочитаемой панели управления, дистанционный мониторинг осуществлять через единую платформу Logitech Sync. Более того, устройства ведут подсчёт количества участников. Это позволит анализировать заполняемость конференц-залов, что особенно важно при наличии ограничений на количество человек в одном помещении.



Logitech Rally Bar - первая из линейки устройств нового поколения, которая будет доступна в конце первого квартала. Rally Bar имеет встроенную поддержку для Microsoft Teams Rooms на Android и устройств Zoom Rooms. Rally Bar Mini и Logitech RoomMate появятся позже. Портфолио Logitech также будет работать с GoTo, Pexip и RingCentral.

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