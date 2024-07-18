Бойова система DELTA продовжує свій розвиток

18 июля 2024 г., 15:35

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віцеадмірала Джеффрі В. Г'юза під час її презентації.





«DELTA довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО. Це дані з повітряного, морського, наземного та кібернетичного доменів, а також медичні та логістичні дані у відповідних протоколах сумісності», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.



Нещодавно система DELTA успішно інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ під час навчань НАТО CWIX. Підполковник Єлизавета Бойко, розробниця системи, додала: «DELTA — це екосистема різних військових продуктів. Ми називаємо її Google для військових, тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних інструментів системи».

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