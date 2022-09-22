Нова лінійка корпусів NXZT H7 доступна в Україні

22 сентября 2022 г., 15:45

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор NXZT у нашій країні, оголосила про початок продажів нової лінійки корпусів NXZT H7. До неї увійшли три моделі: H7, H7 Flow та H7 Elite. Зазначається, що кожна з них має вдосконалення для поліпшення охолодження, більше місця для новітніх компонентів і спрощені конструктивні особливості, що дають змогу зробити створення комп'ютера мрії реальністю.



Корпус H7 належить до категорії мінімалістичних, але водночас він легко впишеться в будь-яку конфігурацію. Порівняно з попередньою моделлю H710 було поліпшено теплові характеристики, а також удосконалено функції, що полегшують складання. H7 оснащений розширеними кабельними каналами, гачками й ременями для організації та управління простором всередині збірки. Це рішення націлене на складальників, які прагнуть знайти баланс між зовнішнім виглядом, тихою роботою й охолодженням, і водночас отримати задоволення від спрощеного встановлення. H7 поставляється в чорно-білому, повністю чорному і повністю білому варіантах дизайну.



У моделі H7 Flow основний фокус зроблено на забезпеченні ефективного відведення тепла. Так, на перфорованій передній панелі передбачено місце для трьох 140-мм вентиляторів, а також двох 120-мм вентиляторів F Series Quiet Airflow, що входять до комплекту, які забезпечують поліпшення повітряного потоку, статичного тиску і рівня шуму. У Flow реалізовано ті самі можливості з організації кабелів і простору, що й в H7, а тепловий запас для розгону дає змогу довести творчу або ігрову продуктивність до межі. Він поставляється в класичному чорно-білому, повністю чорному або повністю білому кольорі.



H7 Elite - це топовий корпус лінійки H7. У новинці використовується передня панель із загартованого скла, вона оснащена трьома 140-мм вентиляторами F Series RGB. Для підтримання порядку призначена система керування кабелями та кабельна планка, щоб збирачі могли стильно продемонструвати свій Elite, керувати освітленням і багато іншого за допомогою NZXT RGB й Fan Controller V2, які входять до комплекту постачання. V2 має три канали вентиляторів і шість каналів освітлення, що дає змогу створювати безліч колірних комбінацій і персоналізованих кривих вентиляторів. Elite постачають у повністю чорному або повністю білому кольорі, щоб підкреслити RGB-збірки, що світяться.



Для серії H7 доступні аксесуари, які підкреслять будь-яку збірку H7 і дадуть змогу збирачам проявити творчий підхід. Вертикальне кріплення, виготовлене з міцної сталі, призначене для демонстрації центрального елемента ПК - графічного процесора. Разом із вертикальним кріпленням постачається подовжений кабель Riser Cable, що забезпечує сумісність із попереднім і поточним поколіннями. Крім того, додано більше вентиляторів: Quiet Airflow, Static Pressure і F Series RGB доповнять будь-який корпус, додавши йому родзинку або збільшивши продуктивність і охолодження.

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