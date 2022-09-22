AMD Ryzen 7020 забезпечать до 12 годин автономної роботи ноутбуків

22 сентября 2022 г., 16:35

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Процесори AMD Ryzen 7020 Series забезпечують неперевершену продуктивність і тривалу автономну роботу мобільних пристроїв будь-якої цінової категорії



Компанія AMD представила нові лінійки процесорів Ryzen 7020 Series та Athlon 7020 Series. Вони забезпечують чудовий баланс продуктивності та відгуку на дії. Побудовані на архітектурі Zen 2 з підтримкою графіки AMD RDNA 2, нові чипи для мобільних пристроїв забезпечують високу ефективність і до 12 годин автономної роботи.



«AMD розширила можливості тонких і легких ноутбуків, забезпечивши неперевершену продуктивність та чудову автономну роботу, - заявив Саїд Мошкелані (Saeid Moshkelani), старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу з роботи з клієнтами в AMD. - Ми раді представити користувачам ноутбуків із новими процесорами Ryzen 7020 Series та Athlon 7020 Series можливості преміальних лінійок лептопів. Вони отримають найкращий досвід роботи завдяки рішенням AMD незалежно від ціни їхніх пристроїв».



Нові процесори Ryzen та Athlon 7020 Series для мобільних пристроїв побудовані на основі передового 6-нм техпроцесу TSMC. Згідно заяві виробника, завдяки інтелектуальному управлінню батареєю і унікальному апаратному забезпеченню для відтворення відео та аудіо системи з підтримкою процесорів Ryzen та Athlon 7020 Series є чудовими рішеннями для проведення відеоконференцій і нарад, підвищення продуктивності офісу та виконання багатьох завдань одночасно, а також спілкування з родиною і друзями вдома або у дорозі.



Понад 90% користувачів ноутбуків вважають, що мобільність у дорозі є важливим фактором для них, і вони заряджають батареї лептопів до трьох годин на день. Третина опитуваних заряджає ноутбуки до 10 годин на день. Поєднання 6-нм техпроцесу TSMC та інноваційної архітектури Ryzen 7020 дозволяє процесорам AMD Ryzen забезпечувати автономну роботу — до 12 годин без підключення до джерела живленняi. Процесори Ryzen 7020 Series також забезпечують найкращу у своєму класі продуктивність, як каже виробник, до 58% вищу багатозадачність і на 31% швидший запуск програм порівняно з рішеннями конкурентів на процесорах AMD Ryzen 3 7320Uii.



Завдяки графічній архітектурі AMD RDNA 2 процесори AMD Ryzen та Athlon 7020 Series для мобільних пристроїв підтримують до 4 дисплеїв із вбудованою графікою Radeon 610M Series і розширені можливості декодуванняiii для стримінгу у високій роздільній здатності.



Системи з процесорами Ryzen та Athlon 7020 Series готові до роботи на Windows 11, а також оснащені процесорами безпеки Microsoft Pluton4 для підтримки функцій безпеки Windows 11. Нові процесори також оснащені сучасною платформою і підтримують передові технології, зокрема:

• режим очікування Modern Standby;

• функцію Wake-on-Voice;

• швидку зарядку;

• пам'ять типу LPDDR5.



Очікується, що системи з підтримкою процесорів Ryzen та Athlon 7020 Series для мобільних пристроїв будуть доступні від глобальних OEM-партнерів, зокрема Acer, HP і Lenovo, з четвертого кварталу 2022 року. Вартість продуктів — від 399 доларів.

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