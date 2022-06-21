Нова ініціатива Ukrainian Tech Circle підтримує українські стартапи

21 июня 2022 г., 10:25

0

Tweet

Міжнародні венчурні фонди та технологічні компанії об'єднали свої зусилля для допомоги українському ІТ-сектору та створили Ukrainian Tech Circle. Ukrainian Tech Circle – це об'єднання бізнес-ангелів, венчурних інвесторів, ІТ-підприємців та професіоналів зі сфери технологій, які будуть допомагати українським технологічним проєктам та стартапам, що постраждали від наслідків російського вторгнення в Україну.



До спільноти Ukrainian Tech Circle вже приєдналися: технологічна компанія Roosh та венчурний фонд Roosh Ventures, венчурні компанії BBQ Capital, Spacecadet, Samaipata, ff Venture Capital, Caixa Capital Risc, компанії Neurons Lab, Alma, TheGuarantors, Libeo, Silicon Allee, Powder та Google for Startups.



Вторгнення рф змусило українські технологічні компанії зіштовхнулися з низкою проблем, як-от необхідність релокації свого бізнесу, неплатоспроможність клієнтів та припинення бізнес-операцій. Як наслідок, частка втраченого прибутку для технологічних проєктів сягає 30-100%.



Українські стартапи також відчайдушно борються за своє виживання через нестачу інвестицій та фінансової підтримки. За даними дослідження від Українського фонду стартапів, 99% стартапів потребують фінансової підтримки, а понад 41% не

мають заощаджень та фінансових можливостей на розвиток. Щоб допомогти українській технологічній сфері вистояти й було створено Ukrainian Tech Circle.



“Весь світ об’єднується на підтримку України. Світова технологічна спільнота не має стати винятком і повинна мобілізуватись для допомоги українським технологічним талантам. Ми залучаємо до мережі Ukrainian Tech Circle найкращих підприємців, венчурних інвесторів, професіоналів зі сфери технологій, які готові підтримати українські проєкти додатковими інвестиціями, експертизою та доступом до нових контактів. Ми будемо постійно розширювати Ukrainian Tech Circle, залучаючи до нашої спільноти все більше партнерів зі світовими іменами, які не можуть залишатись осторонь та допоможуть українським стартапам отримати нове дихання.” – впевнена Ніна Левчук, Startup & VC Lead у Google, одна з ініціаторок Ukrainian Tech Circle.



Команда Ukrainian Tech Circle буде допомагати українським проєктам за трьома основними напрямками:



• Fundraising – залучення коштів для розвитку українських технологічних проєктів.



• Contract Sourcing – пошук нових замовників серед компаній-учасників об'єднання Ukrainian Tech Circle (переважно IT-аутсорсинг/ аутстафінг послуги).



• Advising – консультування та доступ до міжнародної мережі експертів/менторів з венчурних фондів та через програми та ініціативи Google for Startups. Під час консультування українські проєкти отримають рекомендації щодо розвитку бізнесу, виходу на нові ринки, пошуку талантів тощо.



“Україна володіє потужним технологічним потенціалом і вже неодноразово демонструвала світові, що українські талановиті інженери здатні розробляти проривні ідеї. Ми в Roosh завжди працювали над тим, щоб надати якомога більше можливостей українським ІТ-талантам. Наша мета не змінилась, хоча війна і створила безпрецедентні виклики для технологічного сектору. Саме тому ми об’єднали спеціалістів з венчурного та технологічного світу, щоб допомогти українським стартапам та технологічним проєктам вистояти та досягти успіху.” – коментує Сергій Токарєв, інвестор та Founding Partner в Roosh, один з ініціаторів Ukrainian Tech Circle.



Подати заявку можна на сайті uatechcircle.com, заповнивши аплікаційну форму та обравши напрям, за яким необхідна допомога від Ukrainian Tech Circle (Fundraising, Contract Sourcing або Advising). Подані заявки будуть проходити ретельний відбір та оцінку перед остаточним рішенням про надання підтримки. Водночас подаватись можуть як молоді стартапи, так і досвідчені великі компанії.



Зазначено, Ukrainian Tech Circle розширювати коло партнерів та інвесторів, які бажають підтримати український технологічний сектор. Стати частиною спільноти та підтримати Ukrainian Tech Circle можна також через подачу заявки на uatechcircle.com

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист