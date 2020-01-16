Мировые расходы на облачную ИТ-инфраструктуру незначительно сократились

16 января 2020 г., 15:05

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IDC сообщает, что в третьем квартале 2019 г. глобальная выручка вендоров, связанная с продажей продуктов для развития ИТ-инфраструктуры (серверы, корпоративные системы хранения данных, Ethernet-коммутаторы) для облачных сред сократились на 1,8% «YoY», до 16,8 млрд долл. Вследствие того, что негативная динамика оказалась лучше прогнозируемой, аналитики улучшили прогноз расходов в целом за год. Ожидается, что общегодовой объем затрат составит 65,4 млрд долл., что будет сравнимо с результатом 2018 г.

Спад в облачных ИТ связан, преимущественно, с публичным облачным сегментом, который просел на 3,7% «YoY», до 11,9 млрд долл. Ожидается, что после высокого предыдущего года в целом за 2019 г. продажи здесь сократятся на 3,3%, до 44 млрд долл.

Несмотря на это публичный сегмент остается лидером в части расходов на облачную ИТ-инфраструктуру. В то же время, расходы на частные облака сохраняют рост — в третьем квартале выручка здесь выросла на 3,2% «YoY», до 5 млрд долл. По итогам года, результат улучшен 7,2% «YoY» и достигнута сумма в размере 21,4 млрд долл.

В 2019 г. расходы на облачные ИТ не превысили половины от общих, остановившись на отметке в 49,8%. Впрочем, уже в наступившем году расходы на традиционные необлачные ИТ составят менее половины от общих.

Направление Ethernet-коммутаторов оказалось единственным, вышедшим в здоровый плюс (+11,2% «YoY») по итогам года, тогда как сегмент устройств сократился на 3,1%, а storage-системы выросли лишь на 0,8%. Тем не менее, сегмент компьютерный платформ остается крупнейшей категорией, оставив за собой расходы в размере 34,1 млрд долл.

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