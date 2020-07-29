Нервно-налоговое 2.0

29 июля 2020 г., 13:02

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31 января 2017 г. я опубликовал то ли эссе, то ли пасквиль, о нашем столкновении с налоговой – «Дело о шести миллионах». Хорошо получилось, не каждый раз удаётся мне выдать такой уровень качества. Освежите в памяти, сделайте автору приятность.

Цитата-2017: «…Поэтому выиграть очередной суд для нашей компании – не только вопрос выживания, но и предотвращение всей индустрии от распространения этой пакости…»

Прошло 3,5 года. И вот сбылось пророчество оракула. Наша славная компания De Novo выиграла суд у налоговиков. Сделали юристы эту победу чисто и профессионально, за что им огроменное моё спасибище.

Сегодняшним судебным решением мы закрыли для всей облачной индустрии Украины вопрос о том, легально ли арендовать ПО и вообще заниматься облачным бизнесом с налоговой точки зрения.

Ответ: всё легально и всё можно. А эти, которые с наглыми рыжими мордами, должны прямо на входе к облачнику получать по этому самому рыжему лицу свернутым в тугую трубочку судебным решением. Теперь мы возьмемся за выколачивание компенсаций за все эти годы мучений.

Так что свой небольшой вклад в развитие облаков в Украине De Novo сделала. Это всем вам от нас подарок такой. Дорогой, нетривиальный, только для понимающих в этом деле.

В тексте, где пафос из автора пёр фонтаном, есть несколько занятных прогнозов.

Цитата-2017: «…А на подходе еще и законопроект об использовании облачных технологий в гос. секторе, разрешающий выносить данные за границу…»

Ну, с этим пунктом вроде как разобрались. Или должны разобраться, надеюсь. Тут плюсик такой жирненький ожидается.

Упомянутый всуе Насиров успел закутаться в, а потом и раccупониться из клетчатого одеяла, но позицию главного налоговика про…ал окончательно, что хорошо со всех сторон. Плюс с унылым носом (потому что бегает, а не сидит).

Цитата-2017: «Я уже слышать не могу бравые камлания отцов нации. Об изменениях и улучшениях повсеместно. О том, что спасут нас мозги, а не газовые трубы, и как много уже сделано на этом пути…. что мы налиты инновациями с самого утра и по самые кончики наших серых ногтей…»

По части камланий у нас, увы, всего по-прежнему навалом, хотя отцы поменялись радикально. И даже отцов-папередников со свету сживают.

Но с газовой трубой, пока идет всё очень неплохо, скоро Газпром будет нам доплачивать за включенную конфорку. Нафтогаз в обнимку с богом-природой наподдали.

По части же инноваций весь этот отеческий вопль превратился в моей голове какой-то неисчезающий белый шум. Мозг уже не воспринимает, не влезает в него больше.

Хотя, если не очень придираться, то с 2017 г. несколько модерновых ИТ сервисов национального уровня всё-таки взлетело и даже продолжает набор высоты. Успех, как говорится, в отдельно взятой стране. Не знаю, чего больше – минусов (много и разных) или плюсов (пара, но очень красивые).

Цитата-2017: «…сколько за это время из страны уехало специалистов, студентов, корпоративных и государственных данных. И сравню эти цифры с потугами наполнить дырявую казну при помощи кувалды…»

Уехало всех и всего много за эти три года. Даже считать страшно. Оставим эту забаву Дубилету.

А вот потуги наполнить казну по-прежнему радуют глаз и сердце налогоплательщика неиссякаемой изобретательностью, переходящей в тупое сопение тянущего репку.

А вмятин новых с тех пор появилось столько, что целого места на этом государстве уже нет.

И как этот больной продолжает жить и даже глазом подергивает (в туалет, наверное, просится), непонятно. На том и стоим…

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