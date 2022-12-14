Наразі понад 21 тисяча українських підприємств працюють у Польщі

14 декабря 2022 г., 17:55

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час виступу на міжнародній конференції в Любліні заявила, що наразі у Польщі працює понад 21 тисяча українських підприємств. До порівняння, всього у Польщі працюють 93 тисячі компаній з часткою іноземного капіталу. Тобто, близько 23% – це підприємства з часткою саме українського капіталу.

«Уряди обох держав знайдуть інструменти, які дозволять в законодавчому полі врегулювати умови ведення українського бізнесу в Польщі», – наголосила Ірина Верещук.

Зокрема, тимчасовий режим лібералізації торгівлі з Європейським Союзом, що діє до червня 2023 року, довів свою ефективність. Віце-прем’єрміністерка повідомила, що наразі тривають домовленості щодо продовження цього пільгового періоду.

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