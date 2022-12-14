«АСУС Україна» очолив Валерій Базиленко

14 декабря 2022 г., 17:25

Керівником ТОВ «АСУС Україна» (ASUS Ukraine LLC) призначено Валерія Базиленка, який протягом багатьох останніх років відповідав за розвиток бізнесу тайванського виробника комп’ютерної техніки в Україні. Михайло Лукашевич, що 17 років беззмінно керував представництвом ASUS в Україні, вирішив залишити посаду з 1 грудня.

«Репутація – це не просто слово для ASUS, це філософія ставлення до якості та надійності продукту, що пропонується нашому кінцевому споживачеві; це основа синергії та надійних стосунків із бізнес-партнерами та успішна стратегія багаторічного лідерства компанії на світовому ринку комп’ютерної техніки. Ми багато років послідовно вибудовуємо надійну репутацію на ринку України, саме тому цього слова більш ніж достатньо для вирішення з партнерами питань будь-якої складності», – вважає Валерій Базиленко, директор ТОВ «АСУС Україна».

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