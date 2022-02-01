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Тимур Ягофаров

Наноматериалы улучшают OLED и QLED

1 февраля 2022 г., 15:05
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Сводная команда южно-корейских исследователей из  Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) и Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) опубликовала статью в журнале Nature Communications, посвященную усовершенствованию характеристик считающихся ныне наиболее продвинутыми технологий отображения,  включая OLED и QLED.

Оказывается, дисперсия наночастиц одного оксида металла в другом оксиде в нанометровом масштабе приводит к обмену зарядом на контактной поверхности и образованию комплекса с переносом заряда. При разработке материала для более эффективного использования оксидов металлов команда сосредоточилась на переносе заряда между двумя оксидами металлов с разными уровнями энергии. В опубликованном посвященном этому релизу была проведена довольно забавная аналогия, которая позволяет понять суть открытия без сложной научной терминологии: «Структура комплекса переноса заряда аналогична структуре хлеба с изюмом. Когда содержание изюма в хлебе увеличивается, в хлеб поступает больше сахара, что делает его слаще».

Команда применила этот новый принцип к комбинации наночастиц оксида никеля и оксида молибдена. Последующий перенос заряда между двумя оксидами металлов был эффективным, и было достигнуто 240-процентное улучшение электропроводности наряду с широким диапазоном регулировки уровня энергии. Кроме того, результат был применен к зеленым и синим OLED, и это приложение привело к улучшению внешней квантовой эффективности на 32%.

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