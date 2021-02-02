Infinidat преодолела рубеж поставок СХД емкостью 7 экзабайт

2 февраля 2021 г., 12:47

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Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что этот поставщик решений для хранения данных корпоративного класса уже поставил 7,1 экзабайт СХД по всему миру. Столь заметное событие отмечает 10 год работы компании Infinidat, при этом значительный рост, на половину эксабайта, произошел в IV квартале 2020 г.



«Infinidat превосходит ожидания, и свидетельством этого является то, что заказчики ценят наше уникальное сочетание высокой производительности, доступности и надежности. И все это несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID, и замедлением темпов роста отрасли в 2020 г., — заявил Фил Буллиджер (Phil Bullinger), генеральный директор Infinidat. — Рост объема систем хранения отражает стремление все большего количества компаний к повышению операционной эффективности, ускорению цифровой трансформации и адаптации к собственным меняющимся потребностям в СХД корпоративного класса».



Компания также заявила, что общий объем установленных систем хранения данных Infinidat превышает емкость восьми ведущих производителей флэш-массивов, поставленных в 2020 г. Ожидается, что растущий спрос клиентов на системы петабайтного масштаба ускорит продолжающийся рост внедрений систем хранения.

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