На рынке мониторов — лучший рост с 2008 г.

22 марта 2021 г., 11:35

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По итогам четвертой календарной четверти 2020 г. глобальные поставки мониторов выросли на 16,9% «YoY», до 39,2 млн устройств, — сообщает IDC. Как результат, был побит давний квартальный рекорд, державшийся с финальной четверти 2011 г.

Высокие квартальные показатели позволили рынку в целом за год отчитаться отгрузкой свыше 136 млн мониторов (+8,3% «YoY») и продемонстрировать лучший, за последние двенадцать лет, результат.

Отменная позитивная динамика подкреплялась повышенным спросом, связанным с вынужденной организацией пользователями мест удаленной работы и обучения. Кроме того, отмечалось увеличение спроса со стороны вендоров на фоне ожидаемых в первом полугодии перебоев с поставками отдельных полупроводниковых компонентов.

США опередили Китай и в 2020 г. оказались крупнейшим региональным рынком сбыта. Прогнозируется, что во многом благодаря Северной Америке и Европе в 2021 г. рост рынка сохранится и достигнет вполне высоких 8,7%. В 2022 г. рынок ожидаемо сбавит темпы развития, вследствие чего среднегодовое увеличение глобальных поставок за период с 2020 по 2025 г. не превысит 0,4%.

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