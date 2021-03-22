Canon расширила линейку i-SENSYS

22 марта 2021 г., 12:15

0

Tweet

Компания Canon представила новые модели в серии i-SENSYS.



Как отмечается, популярность малых офисов и общих рабочих пространств растет, а это значит, что бизнесу нужны максимально функциональные устройства, при этом рассчитанные на небольшое число пользователей. Принтер i‑SENSYS MF832Cdw разработан в ответ именно на этот тренд: на данном устройстве пользователь получит профессиональные лазерные отпечатки с отличной цветопередачей.



Самая быстрая в своей линейке, новая модель обеспечивает высокую производительность, выполняя цветную печать со скоростью до 38 стр/мин и сканирование - до 150 изобр/мин. Максимальная вместимость составляет 2300 листов, таким образом загружать бумагу можно гораздо реже.

7-дюймовый сенсорный дисплей с кнопками быстрого доступа и возможностями настройки под задачи клиента делает устройство простым в использовании. i‑SENSYS MF832Cdw, поддерживающий форматы A4, A5, A5R и A6.



Приложение Canon PRINT позволяет печатать, сканировать, копировать и подключаться при помощи i‑SENSYS MF832Cdw к облачным ресурсам. Кроме того, устройство совместимо с существующим программным обеспечением и технологическими платформами, в числе которых AirPrint и Mopria.



Модель i‑SENSYS MF832Cdw поддерживает также решение Universal Print компании Microsoft, которое позволяет легко и безопасно печатать файлы из облака, упрощая документооборот. Новое устройство оснащено целым рядом функций безопасности, а значит, его можно использовать даже в тех сферах, где защита данных крайне важна, включая банковское дело, здравоохранение и финансы. Так, противовирусное решение McAfee Embedded Control непрерывно отслеживает угрозы, а элементы администрирования обеспечивают улучшенную аутентификацию.



Бизнес любого масштаба имеет бюджетные ограничения и нуждается в оптимизации расходов на печать. Принтеры Canon обеспечивают эффективное потребление энергии, оптимальный расход тонера и бумаги на каждом этапе. Функция планового отключения в i‑SENSYS MF832Cdw гарантирует, что устройство будет работать только тогда, когда это действительно нужно.



По мере перехода к гибридным способам работы растет потребность в устройствах, которые смогут поддерживать совместную работу пользователей, находящихся в разных местах. i‑SENSYS MF832Cdw обеспечивает возможности интеллектуального подключения, а также удаленного мониторинга и управления, так что бизнес может развиваться без перерывов.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!