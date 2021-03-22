Серверный чип AMD EPYC 3-го поколения получил широкую поддержку в индустрии

22 марта 2021 г., 11:05

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Компания AMD сообщила, что экосистема процессоров AMD EPYC значительно расширится к концу 2021 года - более 400 облачных инстансов будут использовать все поколения процессоров EPYC и 100 новых серверных платформ будут использовать процессоры EPYC 3-го поколения.



Также отмечается, что решения на базе процессоров AMD EPYC серии 7003 теперь доступны многочисленным OEM-производителям, ODM-компаниям, поставщикам облачных услуг и торговым партнерам по всему миру.



Так AWS добавит процессоры AMD EPYC 7003 к своим основным линейкам Amazon EC2 в конце этого года.



Cisco уже представила новые модели стоечных серверов Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) с процессорами AMD EPYC серии 7003, предназначенные для поддержки современных гибридных облачных рабочих нагрузок.



Dell Technologies анонсировала полностью новый сервер PowerEdge XE8545 с процессорами AMD EPYC серии 7003. Компания будет поддерживать новые процессоры в своем портфеле серверов PowerEdge.



Google Cloud объявила, что процессоры AMD EPYC серии 7003 будут использоваться в новой оптимизированной для вычислений виртуальной машине C2D, и анонсировала расширении существующей виртуальной машины общего назначения N2D в конце этого года. Конфиденциальные вычисления в облаке Google будут доступны как на C2D, так и на N2D.



HPE сообщила, что удвоит линейку решений на базе процессоров AMD EPYC, используя процессоры AMD EPYC серии 7003 в новых серверах HPE ProLiant, системах HPE Apollo, суперкомпьютерах HPE Cray EX.



Lenovo добавила десять серверов Lenovo ThinkSystem Server и ThinkAgile HCI, построенных на процессорах EPYC 3-го поколения, а также установила более 25 новых мировых рекордов в многочисленных отраслевых тестах рабочих нагрузок.



Microsoft Azure объявила о выпуске нескольких новых виртуальных машин на базе процессоров AMD EPYC серии 7003. Виртуальные машины Azure HBv3 для приложений HPC доступны уже сегодня, а виртуальные машины конфиденциальных вычислений, которые используют все функции безопасности новых процессоров AMD EPYC 7003, находятся в закрытом предварительном доступе.



Oracle Cloud Infrastructure сообщила, что расширяет свои гибкие решения по виртуальным машинам и системам bare metal с помощью новой платформы E4 на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения.



Supermicro представила процессор AMD EPYC 7003 в своей линейке Supermicro A+ с одним и двумя сокетами, включая системы Ultra, Twin, SuperBlade, системы хранения данных и GPU.



Tencent Cloud анонсировала новый сервер Tencent Cloud SA3 на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения.



VMware объявила о своем последнем выпуске VMware vSphere 7, оптимизированном под использование возможностей виртуализации процессоров AMD EPYC. Компания продолжает поддерживать расширенные функции безопасности процессоров, включая SEV-ES для приложений на основе виртуальных машин и контейнерных приложений.

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