На пути цифровизации

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Компания Ecosoft, крупнейший в Украине производитель оборудования для водоочистки и водоподготовки, при поддержке SMART business идет по пути цифровой трансформации предприятия, реализуя собственный подход к внедрению и масштабированию информационных систем.

Ecosoft – крупнейший производитель оборудования и технологий для водоочистки и водоподготовки в Украине, представленный на рынке уже три десятка лет. Компания является частью BWT – мирового лидера в области решений для очистки воды, имеет торговое представительство в Германии и поставляет продукцию в 60 стран мира.

В 2013-2014 гг. Ecosoft столкнулся с ограничениями используемых информационных систем. Рост бизнеса на 20-25% в год и планы по привлечению инвестиций потребовали перехода на новый уровень автоматизации. Необходимо было расширять производство и складские мощности. Отдельным вызовом для планирования и взаимодействия между производством и продажами стало управление ассортиментной матрицей – регулярно возникали ситуации out of stock. Отсутствие современной информационной системы делало невозможным эффективное управление растущим бизнесом. Это стало сигналом к поиску и внедрению ERP-системы для планирования ресурсов и производства, автоматизации и интеграции множества бизнес-процессов. В то же время расширение дистрибуции требовало внедрения CRM-системы для автоматизации работы с клиентами, оптимизации маркетинга и продаж, предоставления услуг и технической поддержки.

«Мы всегда были продвинутыми в технологии и технике водоочистки. Пришло время так же усилить сервисную функцию», – говорит Андрей Салацкий, CFO компании Ecosoft.

В результате в 2015 г. было принято решение взять за основу облачные ERP Dynamics NAV и CRM Dynamics 365, средой построения управленческой отчетности по данным из OLAP-кубов стал Excel. Программные продукты Microsoft были выбраны потому, что это один из ведущих мировых поставщиков подобных решений, который может предложить клиентам лучшие бизнес-практики и передовые технологии. Интегратором стал SMART business, «золотой» партнер Microsoft, располагающий необходимым опытом и командой, практикующей высокие стандарты внедрения.

Выбор оказался удачным еще и потому что в 2018 г. Ecosoft стал частью BWT Group, которая использует продукты Microsoft и требует их внедрения от дочерних компаний. Поэтому наличие необходимого технологического базиса помогло Ecosoft коммуницировать с холдингом «на одном языке», снизило трудозатраты на этапе интеграции и позволило избежать повторного внедрения ERP- и CRM-систем.

Этапы внедрения

Проект цифровизации Ecosoft начался с внедрения Microsoft Dynamics NAV. Процесс автоматизации бизнеса проходил в три этапа. На первом были автоматизированы базовые бизнес-процессы. Чтобы не «растягивать цифровизацию на года» акцент был сделан на внедрении стандартной функциональности ERP и CRM систем. На втором этапе были определены уникальные процессы, которые требуют доработки и кастомизации (например, клиентские кабинеты в NAV, передача партнерам заказов, агентское вознаграждение и т.п.). На третьем был реализован аналитический потенциал для повышения эффективности, за счет использования Power BI.

«Мы начали путь диджитализации с торгового представительства Ecosoft в Германии. Стоял вопрос о внедрении ERP-системы в соответствии с европейскими стандартами, на немецком языке и совместно с персоналом в локальном офисе. Вместе с нашим партнером по внедрению, компанией SMART business, мы быстро и успешно реализовали этот переход», – вспоминает о первых успехах Андрей Салацкий.

Следом за Германией систему развернули в Украине. Второе внедрение было намного сложнее из-за фрагментированного производства и многих перетоков, которые ограничивали возможности стандартной системы. Для соответствия специфике работы предприятия была реализована доработка и интеграция ERP- и CRM-систем.

«Компания Ecosoft – лучший пример, когда классическое производство трансформируется в цифровое, а компания, следуя рыночным изменениям, строит настоящее гибкое управление бизнесом. В интеграции с технологиями IoT и Power BI решение Microsoft Dynamics 365 выводит предыдущую систему автоматизации на уровень Intellectual Enterprise Management», – говорит Кирилл Руднев, управляющий партнер SMART business.

Особенности

Реализовать внедрение в динамично растущей компании – большой вызов. Чтобы снизить риски, команда Ecosoft приняла решение использовать стандартный функционал системы. Это позволило продолжать наращивать обороты, а не решать проблемы углубленной кастомизации.

«Абсолютно нормальным является процесс, когда собираются обе команды – со стороны клиента и партнера, и ключевые пользователи открыто делятся проблемами, переживаниями, опасениями, ожиданиями. Это позволяет правильно проложить путь внедрения и минимизировать потенциальные риски с одной стороны, и определить набор возможностей, который будет наиболее востребован на первом этапе – с другой. Именно по такому пути мы шли с командой Ecosoft. В комплексе это позволило создать пошаговый высокомобильный план выполнения работ и двигаться к цели без ущерба для процессов и производства», – отмечает руководитель проекта Максим Есипенко.

Важным шагом стало внедрение бухгалтерского модуля – SMART Accounting. Ecosoft одним из первых в Украине решил перевести регламентированную отчетность в Dynamics NAV.

Внедрение CRM-системы – Microsoft Dynamics 365 – также имело свои особенности. Ecosoft самостоятельно собирает заказы клиентов и передает их на выполнение партнерам, которые непосредственно поставляют, монтируют и обслуживают оборудование. В свою очередь, компания несет ответственность за реализацию каждого заказа. Внедрение Microsoft Dynamics 365 дало возможность работать с партнерами в единой системе, контролировать уровень сервиса на каждом этапе и быстро реагировать на сбои, а интеграция с Microsoft Dynamics NAV позволила автоматизировать ведение расчетов с партнерами.

Партнерская система дистрибуции и сервиса в Украине – один из ключевых активов компании. Ecosoft предоставил партнерам возможность работать в CRM-системе, которая отвечает требованиям к полноте информации и прозрачности, облегчает процессы, сокращает трудозатраты и упрощает коммуникацию.

По этому же пути Ecosoft идет, расширяя функциональные возможности Microsoft Dynamics NAV. Созданы личные кабинеты клиентов и максимально облегчен процесс размещения заказов, который раньше происходил по разрозненным каналам.

После того, как был создан базис и по стандартным, и по специфическим процессам, команда Ecosoft получила возможность анализировать ситуацию и принимать решения благодаря внедрению Microsoft Power BI. Сегодня аналитические отчеты используются в компании на всех уровнях. Единая информационная база, актуальность и обновляемость данных сильно облегчает управление.

«Подход Connected Sales, Connected Service, Connected Field Service, Connected Product Innovation говорит о том, что все системы производственного предприятия формируют собой единое поле, ядром которого является центральное хранилище данных. Наша задача – построить процессы так, чтобы быстро обрабатывать эти данные в реальном времени, с чем отлично справляется аналитическая отчетность на базе BI-систем, помогая не только понять, что и почему произошло, но и понять, какие шаги предпринять дальше», – считает Кирилл Руднев.

На сегодня Ecosoft использует следующие продукты: система управления предприятием Microsoft Dynamics NAV 2018 (в настоящее время реализуется модернизация до Dynamics 365 Business Central 14), решение для управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics 365, модуль бухгалтерского учета SMART Accounting, модуль начисления заработной платы SMART Payroll, система аналитики Microsoft Power BI, облачная платформа Microsoft Azure и офисные приложения Microsoft 365.

Сейчас компания находится на этапе внедрения CRM в B2B. «Работа с промышленными клиентами связана с длинными циклами. При этом нам необходимо точно и тонко отслеживать продукты, которыми пользуются клиенты, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса», – аргументирует решение по внедрению Андрей Салацкий.

Долгосрочные преимущества

Таким образом, Ecosoft уверенно развивает цифровую культуру и не только внедряет информационные системы, но и реализует собственный подход к наращиванию их функциональности.

«Автоматизация и внедрение информационных систем – это не точка, куда мы пришли и можем выдохнуть. Это постоянный процесс, который развивается вместе с бизнесом и технологиями. Это путь», – резюмирует Андрей Салацкий.

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