Сучасна премія - як можна автоматизувати процесс

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У 2021 році в Україні з'явилася нова премія для HR-професіоналів – HR Pro Awards. Її відмінною рисою є прозора методика підрахунку результату, яка силами партнера по автоматизації – компанії SMART business – реалізована на базі цифрового порталу для учасників і експертів.

Наприкінці березня в Україні з’явилась нова премія для HR-професіоналів – HR Pro Awards, яка покликана відзначити командні та особисті досягнення представників професії, що сприятимуть підвищенню стандартів у галузі управління людськими ресурсами в нашій країні. Організатором конкурсу є Українська асоціація HR професіоналів (HRpro), яка ставить собі за мету формування фахової спільноти, обмін досвідом та вивчення кращих практик, розвиток та впровадження нових ефективних технологій управління персоналом. Інформаційна платформа асоціації об’єднує понад 3 тис. респондентів, більше 650 активістів по всій Україні і близько 70 експертів національного рівня.

«Минулий рік ще раз підкреслив, наскільки критично важливою є роль HR-ра для сталого розвитку компанії. Але для фахівців також дуже важливе визнання, потрібно знати: все, що робиш – не дарма. Важливо показати свої найкращі проекти, отримати відгук і підтримку від професійної спільноти. Це і є головною метою HR Pro Awards, – зазначила Катерина Ковалевська, голова наглядової ради «Асоціації HR Pro» та продюсер премії HR Pro Awards 2021. – Спільно зі SMART business ми створили цифровий простір, у якому кожен учасник HR Pro Awards відчуває свою причетність, залишається впевненим на кожному етапі та отримує індивідуальний досвід участі у премії».

Презентація премії HR Pro Awards відбулася 25 березня в онлайн-форматі. Церемонія нагородження переможців призначена на 11 листопада. Конкурс охоплює 11 номінацій у двох категоріях. Експертами, що оцінюють анкети учасників, виступають понад 50 фахівців з досвідом роботи на керівних посадах у сфері HR більше п’яти років. Вони представляють провідні українські та міжнародні компанії, з різних галузей та регіонів України. Більшість з них мають міжнародну профільну освіту та / або сертифікацію. У премії беруть участь рекрутери, HR-менеджери та інші представники професії з організацій різних масштабів. Як стверджується, незалежність оцінювання підтверджено аудиторською компанією KPMG.

Генеральним партнером HR Pro Awards 2021 стала Robota.ua – перша онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні, послугами якої сьогодні користується більше 3 млн. українців. Партнером з автоматизації виступив SMART business – золотий партнер Microsoft з 18 компетенціями із розробки, впровадження та підтримки систем автоматизації бізнес-процесів, в тому числі HR-процесів та цифрової корпоративної роботи.

Як зазначив, Євген Бєлобров, експерт з автоматизації, product owner SMART HCM & LMS, аналогів цьому проекту в портфоліо компанії та, ймовірно, в Україні, немає. Це перший досвід автоматизації процесів в даній сфері. У світі існує окремий клас бізнес-рішень для управління преміями, однак у нас в країні вони поки не набули поширення.

«Технологічно, прозоро і user-friendly – так би я охарактеризував портал для премії. HR Pro Awards – це сучасна молода премія, тому цілком очікувано, що технологічно вона «в дусі часу», а всі етапи максимально оцифровані. Експертам, учасникам та організаторам важливо, щоб вибір та оцінювання номінантів були прозорими і неупередженими. Автоматизація дозволяє зробити весь процес аудійованими. І, нарешті, HR Pro Awards – це не лише конкурс, але також значуща подія для HR-спільноти України. Тому під час розробки ми хотіли, щоб портал був зручним для користувача та підтримував позитивні емоції», – Євген Бєлобров, експерт з автоматизації, product owner SMART HCM & LMS.

Головне ноу-хау організаторів – повністю автоматизована, прозора і аудійована механіка розрахунку результатів премії на підставі оцінок конкурсантів експертами і журі. Це означає, що всі виставлені оцінки, прив'язки і доступи експертів до тих чи інших заявок відповідають певним вибіркам, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. В системі зберігається історія всіх змін – коли, хто і як оцінив ту чи іншу заявку. Розрахунок результату на підставі авторської методики відбувається без участі людей і, як стверджується, навіть члени журі до останнього моменту не знатимуть імен переможців.

Сучасній премії – сучасні підходи. Спеціально для HR Pro Awards була створена система автоматизації на базі Microsoft Dynamics 365 і портал самообслуговування з персональними кабінетами для кожного конкурсанта і експерта. Портал має адаптивний дизайн і з ним однаково зручно працювати як на комп'ютері, так і на будь-якому мобільному пристрої. Передбачена можливість подавати декілька заявок від однієї компанії. За кожною заявкою є можливість відстежувати поточний статус. Причому, як уже згадувалося, кожен член журі має доступ тільки до певних, закріплених за ним заявок.

В якості платформи для адміністрування всіх процесів використано хмарне рішення корпоративного класу Microsoft Dynamics 365, а при створенні порталу – власні напрацювання SMART business. Вибір платформи став стратегічним кроком. По-перше, планується, що премія HR Pro Awards буде щорічною та з часом охопить інші країни. Тобто потрібно було надійне, гнучке, масштабоване рішення. По-друге, в певному сенсі учасники премії – це клієнти організаторів, яким потрібен сучасний інструментарій для залучення, підтримки комунікацій і т.д.

Одним з актуальних трендів останніх років є low-code програмування. Тобто підхід до створення і модифікації ІТ-рішень, який практично не вимагає написання програмного коду. Звичайно ж, Microsoft також активно розвиває цей напрямок. По суті, весь інтерфейс для експертів HR Pro Awards був створений на базі low-code платформи PowerApps. Це дозволяє в міру необхідності автоматизувати окремі процеси, налаштовувати повідомлення і т.п. без допомоги програмістів, використовуючи конструктор бізнес-процесів. З урахуванням планів розвитку премії, така можливість вносити зміни і допрацьовувати систему «в дрібницях» має вирішальне значення.

Таким чином, Dynamics 365 акумулює всі дані про учасників, експертів, оцінки, заявки і т.п. Для зберігання порталу використовується Azure Services – база даних Azure SQL, платформа для хостингу веб-додатків і сайтів Azure Web Apps. Для синхронізації даних між системами використовується Azure Service Bus, для моніторингу продуктивності порталу – Azure Application Insight і т.д. Всі ці компоненти розташовуються в хмарі Microsoft. Тобто це повністю хмарне рішення.

Однією з принципових вимог замовника була можливість чітко фіксувати і відслідковувати статуси життєвого циклу кожної заявки. Для цього на основі low-code платформи PowerApps була налаштована відправка відповідних повідомлень всім зацікавленим учасникам процесу з настанням заданих подій.

Незважаючи на нещодавній дебют премії, з самого початку в основу технологічної платформи закладені кращі практики корпоративного сегменту. Використане рішення має потенціал для подальшого масштабування і розвитку без необхідності суттєвої переробки. Організатори HR Pro Awards отримали в своє розпорядження сучасний інструмент, а учасники – актуальний для користувача досвід.

Важливою особливістю проекту стали максимально стислі терміни реалізації. Його обговорення почалося 25 лютого, а вже 1 квітня стартував конкурс. Тобто на створення і розгортання порталу, інтеграцію всіх компонентів, тестування замовником і запуск в експлуатацію пішло близько місяця. Це стало можливим завдяки професіоналізму та досвіду команди, а також грамотно обраним компонентам.

Тож перша премія HR Pro Awards вже виходить на фінішну пряму. Всі охочі подали заявки на участь, команда експертів ретельно оцінила претендентів у кожній номінації та визначила фіналістів. Журі закінчує вивчення поданих проектів, на черзі оголошення переможців та церемонія нагородження. Нам залишається побажати учасникам вдалого завершення конкурсу і заслужених нагород, а організаторам – успіхів у розвитку проекту.

«Для нас важливо виступати партнером соціально-значущих проектів, цінності яких розділяємо. Всеукраїнська премія HR Pro Awards – саме такий. Завдяки премії компанії мають можливість розповісти, як вони поліпшують комунікації зі співробітниками, підвищують прозорість цілей і дій компаній та який внесок роблять у розвиток команди. У центрі уваги премії знаходиться людина, реакція компанії на її потреби та створення можливостей для неї. Я впевнена, що участь багатьох компаній, презентація унікальних HR-проєктів та їх неупереджена оцінка на цифровій платформі дасть відчутний поштовх розвитку HR-процесів в організаціях нашої країни», – Наталія Онищук, керівний партнер SMART business.

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