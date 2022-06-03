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Як захистити корпоративні дані, додатки та пристрої від кібератак - SMART business 

Автор – КО, 23 мая
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Наразі кожна з українських компаній перебуває у потенційній небезпеці через збільшення масштабу та кількості кібератак, мета яких – перешкоджання повноцінній діяльності, отримання корпоративних даних, публікація їх у відкритому доступі або вимагання викупу. 

Захист інформації, а також безпечна робота стають необхідними заходами для стабільного функціонування компанії, підвищення продуктивності IT-фахівців, надання співробітникам доступів до внутрішньої інформації та організації їхньої роботи з будь-якої точки світу. 
Як захистити дані, додатки та пристрої, використовуючи концепцію безпеки Zero Trust 

Як захистити корпоративні дані, додатки та пристрої від кібератак - SMART business

Бізнесу необхідна нова модель безпеки, яка ефективно адаптується до гібридного робочого середовища та захищає від кібератак корпоративні дані, додатки, а також різні типи пристроїв на платформах Windows, MacOS, Android, iOS. 

Концепція безпеки Microsoft базується на моделі Zero Trust. Замість того, щоб покладатися на сценарій: «Безпечно все, що знаходиться за корпоративним брандмауером», модель вчить «Ніколи не довіряти, завжди перевіряти». 
Security Identity — безпечна робота з корпоративними даними та додатками 

Випадки порушення IT-безпеки компанії пов’язані з крадіжкою облікових даних. Ось чому одним із базових аспектів системи Zero Trust є організація процесів жорсткої перевірки ідентифікаційних даних користувачів.  

Як захистити корпоративні дані, додатки та пристрої від кібератак - SMART business

Комплекс сервісів Security Identity дозволяє управляти ідентифікацією та надавати відповідні рівні доступу до даних та додатків компанії. 

Налаштування багатофакторної автентифікації, скидання паролів без участі IT-фахівців, призначення політик умовного доступу, автоматизація процесів виявлення та усунення загроз, реєстрація додатків у хмарній службі Azure Active Directory захищає від 99% кібератак, пов’язаних з ідентифікацією.  
Endpoint Management — безпечна робота з пристроями компанії

Ще однією точкою входу для зловмисників є будь-який пристрій, який підключений до мережі компанії.

Endpoint Management – рішення, яке дозволяє управляти, захищати та моніторити роботу всіх кінцевих точок компанії за допомогою єдиної інтегрованої платформи – Microsoft Endpoint Manager. 

Як захистити корпоративні дані, додатки та пристрої від кібератак - SMART business

Endpoint Management забезпечує комплексний захист вразливих елементів ІТ-інфраструктури: мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів, віртуальних машин, серверів та інших типів пристроїв, які працюють на таких платформах: Windows, MacOS, Android, iOS. Мова йде як на про особисті пристрої BYOD, так і корпоративні. 

Сьогодні організація IT безпеки в компанії є запорукою стабільної роботи для подальшого відновлення та процвітання країни. Тому наразі важливо активувати всі доступні сервіси для захисту корпоративної інформації, додатків та пристроїв, з якими працює бізнес. 

Якщо вам потрібна професійна порада щодо впровадження сервісів Security Identity та Endpoint Management – команда SMART business готова допомогти і відповісти на ваші запитання: [email protected]

Як захистити корпоративні дані, додатки та пристрої від кібератак - SMART business

 

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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