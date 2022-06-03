Як захистити корпоративні дані, додатки та пристрої від кібератак - SMART business 

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Наразі кожна з українських компаній перебуває у потенційній небезпеці через збільшення масштабу та кількості кібератак, мета яких – перешкоджання повноцінній діяльності, отримання корпоративних даних, публікація їх у відкритому доступі або вимагання викупу.

Захист інформації, а також безпечна робота стають необхідними заходами для стабільного функціонування компанії, підвищення продуктивності IT-фахівців, надання співробітникам доступів до внутрішньої інформації та організації їхньої роботи з будь-якої точки світу.

Як захистити дані, додатки та пристрої, використовуючи концепцію безпеки Zero Trust

Бізнесу необхідна нова модель безпеки, яка ефективно адаптується до гібридного робочого середовища та захищає від кібератак корпоративні дані, додатки, а також різні типи пристроїв на платформах Windows, MacOS, Android, iOS.

Концепція безпеки Microsoft базується на моделі Zero Trust. Замість того, щоб покладатися на сценарій: «Безпечно все, що знаходиться за корпоративним брандмауером», модель вчить «Ніколи не довіряти, завжди перевіряти».

Security Identity — безпечна робота з корпоративними даними та додатками

Випадки порушення IT-безпеки компанії пов’язані з крадіжкою облікових даних. Ось чому одним із базових аспектів системи Zero Trust є організація процесів жорсткої перевірки ідентифікаційних даних користувачів.

Комплекс сервісів Security Identity дозволяє управляти ідентифікацією та надавати відповідні рівні доступу до даних та додатків компанії.

Налаштування багатофакторної автентифікації, скидання паролів без участі IT-фахівців, призначення політик умовного доступу, автоматизація процесів виявлення та усунення загроз, реєстрація додатків у хмарній службі Azure Active Directory захищає від 99% кібератак, пов’язаних з ідентифікацією.

Endpoint Management — безпечна робота з пристроями компанії

Ще однією точкою входу для зловмисників є будь-який пристрій, який підключений до мережі компанії.

Endpoint Management – рішення, яке дозволяє управляти, захищати та моніторити роботу всіх кінцевих точок компанії за допомогою єдиної інтегрованої платформи – Microsoft Endpoint Manager.

Endpoint Management забезпечує комплексний захист вразливих елементів ІТ-інфраструктури: мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів, віртуальних машин, серверів та інших типів пристроїв, які працюють на таких платформах: Windows, MacOS, Android, iOS. Мова йде як на про особисті пристрої BYOD, так і корпоративні.

Сьогодні організація IT безпеки в компанії є запорукою стабільної роботи для подальшого відновлення та процвітання країни. Тому наразі важливо активувати всі доступні сервіси для захисту корпоративної інформації, додатків та пристроїв, з якими працює бізнес.

Якщо вам потрібна професійна порада щодо впровадження сервісів Security Identity та Endpoint Management – команда SMART business готова допомогти і відповісти на ваші запитання: [email protected]

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист