Разработка бизнес-приложений на базе Microsoft Power Platform

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Компания SMART business регулярно проводит практические вебинары, на которых ее эксперты предлагают различные актуальные темы в области разработки и внедрения IT-решений на базе технологий Microsoft. На одном из таких вебинаров Евгений Белобров, SMART HCM & LMS owner, и Александр Артемьев, консультант и специалист по автоматизации бизнес-процессов на базе платформы SharePoint, рассказали о новых возможностях и продуктах, позволяющих упростить разработку бизнес-приложений в компаниях.

Сложившаяся ситуация бросает компаниям множество вызовов. И в первую очередь это ограничение ресурсов и бюджета. Внедрение любого ПО является сложным и длительным процессом. Это приводит к тому, что любая автоматизация занимает много времени. Однако традиционные бумажные процессы не только устарели, иногда их просто невозможно осуществлять, возникают новые цифровые модели, бизнес трансформируется вместе с окружением.

Если мы говорим об автоматизации, то нужно говорить об инструментах, сервисах или программах, которые это обеспечивают. Обычно под рукой бывает некий минимальный набор — в основном Excel. Правда, в какой-то момент в Microsoft заявил, что нужно расти и переходить на новый уровень, в какой-то момент даже обдумывали стратегию отказа от Excel в принципе. Сейчас же компания предлагает не уходить от этого инструмента, а встроить его в существующую бизнес-модель. Компания рекомендует использовать Excel в рамках общей экосистемы бизнес-приложений. Он может быть интерфейсом, может быть базой данных, файлом общего использования и т. д. Использование старых приложений в условиях нехватки бюджета — это нормальная ситуация. Однако компаниям все равно необходим инструмент, который, так или иначе, объединит все их системы в некое целое.

Статистика показывает, что 65% пользователей сегодня работают в DB Progress, 37% — осуществляют процессы на бумаге и 67% осваивают технические навыки. Что же предлагает бизнесу Microsoft? Это новая концепция — лоу-код разработка. В частности — Microsoft Power Platform.

По сути, она означает, что разработка и автоматизация бизнес-приложений доступны на уровне пользователей. Любой из них, кто понимает, как упростить и улучшить свою работу, может это сделать с помощью автоматизации бизнес-процесса. В зависимости от потребностей он может это реализовать на своем уровне, на уровне подразделений или на уровне всей компании.

Для разработки любого приложения нужны ключевые компоненты. Первый — это хранилище данных. В линейке рассматриваемого подхода это Microsoft Dataverse. В чем его преимущество? На данный момент компания декларирует определенную общую модель данных. Это значит, что независимо от того, что использует заказчик, — CRM, ERP или другие системы, модель данных по базовым объектам будет у них общая. Это дает возможность бесшовной интеграции, возможность легко объединять бизнес-приложения.

Вторым компонентом является интерфейс приложений Power Apps. Он позволяет создавать компоненты для расширения интерфейсов готовых приложений.

Третий компонент — это Power Automate, который позволяет заказчикам настроить бизнес-логику. К примеру, уведомления о создании новой записи, о наступлении какого-то срока, периодические выборки и т. д. Все это выполняется на фоне основной задачи.

Завершающим аккордом является аналитика. Ее обеспечивает Power BI.

Вышеперечисленных компонентов достаточно, чтобы создать полноценное бизнес-приложение. Есть также дополнительные сервисы. Можно подключить Power Virtual Agents, позволяющий настроить сценарий чат-бота, обработку естественного языка.

Также есть порталы (Portals), суть которых заключается в том, что в ходе работы появляются компании или люди, с которыми происходит взаимодействие. Это поставщики, партнеры, клиенты и т. п. Для всех них необходим портал.

Есть еще два компонента. Первый — Data connectors, дающий возможность подключать ко всей линейке продуктов более 300 сервисов. И второй — AI Builder. Предположим, есть бизнес-приложение, и в нем накапливаются данные, заказчик использует аналитику, отслеживает KPI. Затем требуется его улучшить и расширить с помощью машинного обучения (МО). Сейчас Microsoft предлагает ряд шаблонов МО, которые можно без кодов встроить в это приложение.

У Power Apps есть две концепции: Canvas Apps и Model-driven Apps.Их различие в том, что когда при помощи Power Apps создается Model-driven Apps, то пользователь получает готовый интерфейс. Он содержит меню навигации, объекты, формы, поля, экспорт-импорт в Excel, запуск процессов, запуск отчетов, —у пользователя готовое бизнес-приложение.

Canvas Apps дает возможность создать приложение на основе Холста, самому настроить навигацию, кнопки, формулы, списки и т. д. Самое интересное в том, что эти два приложения можно объединить, точнее, можно с помощью Model-driven Apps создать Canvas Apps, когда заказчику не хватает стандартного интерфейса или он ему не нравится.

Визуальный редактор PowerApps

Для каждой задачи можно создать свой интерфейс, не имея знаний в области программирования.

Как построить бизнес-приложений с помощью Power Apps?

В Power Apps есть ряд разработанных шаблонов для создания приложений, в кото-рых реализована многоотраслевая экспертиза Microsoft и заранее заложена логика многих бизнес-процессов: техподдержка, self-service, поиск и подбор персонала, коммуникация с подрядчиками, заказ продуктов, постановка и обмен задачами и другие.

Это среда разработки, объединяющая в себе набор программ, коннекторов, сервисов и данных, которая позволяет создать кроссплатформенное приложение без использования программного кода. Power Apps полностью интегрирована с Office 365 и характеризуется простотой создания приложений. К таким приложениям можно подсоединять любое приложение и сервис, которые есть в Microsoft 365. Power Apps также интегрирована с Power Automate, что позволяет не только создавать интерфейс приложения, но и добавлять логику к этому приложению.

Как уже упоминалось выше, Canvas Apps позволяет создавать два типа приложений: на основе Холста (Canvas) и на основе моделей. Приложения на основе Холста используются для ситуаций, в которых нужно решить простые задачи. Например, если необходимо создать приложение, позволяющее отслеживать количество откликов на какую-то вакансию или количество подписей на документе. Что касается приложений на основе моделей, то это более сложные разработки, использующие какую-то модель данных для построения, к примеру логики или формы. Однако пользователь не так свободен в создании интерфейсов приложений, как в предыдущем случае — некоторые вещи присутствуют по умолчанию, и их нельзя изменить.

Как же устроено приложение на основе Холста Power Apps? В нем ключевыми блоками являются визуальный редактор, коннекторы, составляющие canvas-приложения, элементы управления, программная модель, а также функции и операторы.

Разработка приложения включает глобальные переменные, контекстные или локальные переменные, коллекции, внешние источники данных и событийную модель.

Глобальные переменные можно объявлять в пределах всего приложения, их видно на всех экранах. Контекстные переменные действуют в рамках одного экрана. Коллекция является таблицей, которая содержит некоторую информацию, например данные из приложения, и находится внутри приложения. Ее можно обновлять. Внешние источники данных — это БД, которыми, к примеру, могут служить Excel и SharePoint. Наконец, событийная модель описывает поведение элементов управления в зависимости от условий и событий приложения. Функции в Power Apps очень похожи на те, что есть в Excel.

Приложения в Power Apps никогда не бывают полными без автоматизации, без логики, с помощью которой можно соединять приложения. Это выполняется с помощью Power Automate. Этот сервис помогает автоматизировать и интегрировать любые процессы внутри Office 365 без знания кода на основе коннекторов.

Чтобы продемонстрировать возможности технологии, можно рассмотреть создание одно приложений — Recruitment tracker.

Оно предназначено для отслеживания собеседований и готовности кандидатов к приему на работу. В данном случае источником данных может выступать приложение SharePoint или Microsoft Excel.

Создается таблица, описывающая процесс интервьюирования и отправки уведомлений кандидатам, и формируется БД с их данными. Для удобства работы можно создать мобильное приложение, не требующее подключения к SharePoint.

Затем в Power Apps создается новая программа с источниками данных в Office 365. На первом шаге предлагаются сайты, к которым имеется доступ. После выбора сайта система смотрит на его БД, к которым можно подключиться. На выбранном сайте имеется список — это Recruitment tracker. Система переключается на визуальный редактор. На экране списка автоматически отображаются все элементы из списка SharePoint. Система также предлагает, какие элементы из него выводить.

Следующий экран называется DTS (Digital Touch Systems) Screen. Он отвечает за отображение информации из выбранного элемента списка. Экран Edit предназначен для редактирования приложения. В частности, можно добавить функции поиска, сортировки и обновления информации. Фактически, приложение создается за несколько минут. Его можно использовать, отрывать на мобильном устройстве и просматривать информацию в списках.

Очевидно, что разработка приложения, которое решает небольшую задачу, выполняется достаточно просто. Его можно создать за один день, а то и за несколько часов. Для этого не нужно знать языки программирования, уметь работать с трансляторами и редакторами связей. Достаточно проявить креативность и создать источник данных, в котором хранится информация для этого приложения. А для обновления или модернизации приложения достаточно просто подключить Power Automate.

Автоматизация бизнес-процессов Power Automate

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