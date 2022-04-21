Найважливіші оновлення в продуктах Dynamics 365: огляд планів на квітень–вересень 2022 

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Пропонуємо вам ознайомитись з добіркою нових можливостей Dynamics 365, які Microsoft планує випустити з квітня 2022 року по вересень 2022 року.

Dynamics 365 Marketing покращує досвід спільної роботи команд, надаючи нову можливість користувачам разом створювати контент за допомогою Microsoft Teams. Маркетологи можуть використовувати наперед заготовлені фрагменти контенту та готові варіанти тематичного оформлення для пришвидшення роботи.

Інвестиції в технології Data та AI дозволяють маркетологам створювати персоналізований контент, навіть не маючи навичок роботи з кодом.

Microsoft йде далі і пропонує своїм користувачам не лише автоматизовані розсилки, а й автоматизовані переписки. Якщо клієнт у SMS-повідомленні використовував ключові слова, система Dynamics 365 Marketing розпізнає їх та надсилає автоматичну відповідь без особистого залучення маркетологів. Дізнатись більше.

Автоматизована переписка системи з клієнтами

Dynamics 365 Sales збирає дані для роботи та забезпечує безперешкодну співпрацю, даючи можливість професіоналам з продажу бути більш продуктивними у будь-якій взаємодії з клієнтами.

Бізнес-дані тепер доступні з усіх інтерфейсів Microsoft 365. Всі вже звикли до того, що переписку з Outlook можна легко «підтягнути» в Dynamics 365. Але у хвилі оновлень 2022 Release Wave 1 поглиблюється інтеграція з Teams.

Можлива угода у Dynamics 365, представлена у інтерфейсі Teams

Розширення Dynamics 365 для обміну повідомленнями у Teams вже дозволяють користувачам редагувати бізнес-дані, що спільно використовуються в чатах, у спливаючому вікні. За допомогою цієї функції учасники розмови можуть виконувати дії просто під час попереднього перегляду інформаційної картки, тим самим підвищуючи продуктивність і швидкість реакції в чатах.

Деталі функціональності

Бізнес-користувачі можуть обмінюватися записами Dynamics 365 у вигляді інтерактивних інформаційних карток із вбудованими діями у чатах Teams.

Одержувачі можуть не тільки переглядати, але й редагувати важливі деталі, такі як оцінка можливої угоди, передбачувані дата закриття та дохід, а також статус – просто у повідомленні.

Більше за посиланням.

Також, використовуючи єдиний робочий простір у Sales Hub, продавці можуть обирати кожен наступний крок з продажів, використовуючи рекомендації та пропозиції від штучного інтелекту. А менеджери можуть відстежувати продуктивність команди та надавати поради, щоб допомогти підвищити задоволеність клієнтів.



Dynamics 365 Customer Service продовжує інвестувати у функціональність, що забезпечує персоналізоване обслуговування незалежно від каналу, розширює можливості операторів і полегшує співпрацю у вже звичному світі віддаленої роботи.

Центр адміністрування Customer Service об’єднує та спрощує завдання налаштування за допомогою покрокових інструкцій. Програма містить пов’язані налаштування та використовує підхід, заснований на завданнях, для легкого налаштування програми.

Деталі функціональності

Об’єднаний досвід адміністрування в Customer Service Hub, багатоканальному центрі адміністрування та диспетчері профілів програм.

Орієнтована на завдання картка сайту.

Оглядові сторінки кожної області, що містять коротку інформацію з глибшими посиланнями для управління функціями.

Посадкові сторінки функцій з оглядом конкретних можливостей.

Легкий досвід початку роботи.

Покращення подання папки «Вхідні» дозволяють працівникам служби підтримки швидко вирішувати проблеми клієнтів у будь-яких каналах, зберігаючи при цьому фокус на споживачах.

Інвестиції в управління базою знань включають інтеграцію релевантного пошуку та історичної аналітики, а також уніфіковану маршрутизацію. Тепер система зможе повідомляти ІТ-адміністраторів та супервізорів про помилки маршрутизації та давати змогу побачити, що було «не так» з попередньо налаштованими правилами.

У Dynamics 365 Field Service відбувається покращення юзабіліті «Панелі розкладів». Microsoft покращує користувацький інтерфейс погодинних і багатоденних переглядів для підвищення продуктивності роботи диспетчера.

Крім того, тепер мобільний додаток Field Service повністю підтримується на пристроях Windows.

Dynamics 365 Project Operations покращує роботу із зовнішнім пулом кадрів, допомагаючи підвищити ефективність у плануванні та реалізації проєктів.

Користувачі зможуть оновити Project Service Automation до Project Operations, використовуючи спосіб оновлення «поверх» поточної системи. Крім того, клієнти можуть додати власні інструменти управління проєктами через загальний API, самостійно обираючи, де ж буде відбуватись планування завдань, інтегруючись потім з Project Operations. При цьому планування та бронювання ресурсів залишиться в Project Operations.

Dynamics 365 Customer Insights розширює можливості збирання згод клієнтів (наприклад GDPR) у більшій кількості процесів. Це дозволить збирати дані про клієнтські згоди з багатьох джерел в єдиній системі й гарантуватиме, що дозволи на згоду та уподобання ваших клієнтів будуть дотримані під час сценаріїв персоналізації в режимі реального часу в Customer Insights.

Нові можливості збагачення даних дозволять клієнтам безпечно працювати з поточними даними та безперервно накопичувати нові.

Dynamics 365 Business Central. Перше, що падає у вічі в новому релізі, це дійсно велика кількість нової бізнес-функціональності, такої як: нова глобальна сторінка пошуку операцій, виміри для складу, онлайн-перевірка журналу під час введення даних, консолідація постачальників та клієнтів тощо.

Серед нових фіч адміністрування:

можливість визначати права нових користувачів за замовчуванням,

підтримка гранульованих прав, які клієнт делегує партнеру,

ієрархія наборів прав.

Розробники отримали можливість:

створювати ізольовані івенти, помилка у підписниках яких не призводить до зупинки,

розробляти Excel-макети для звітів,

використовувати профайлер, вбудований прямо у веб-клієнт,

працювати з додатковими інструментами аналізу швидкодії бази даних та телеметрії.

Платформа Dynamics 365 Business Central вмітиме відображати посилання на довідку, привʼязану до контексту, що дозволить надавати більш точкову допомогу користувачам. Сучасна панель довідки відображатиме посилання як на документацію Microsoft, так і на інформацію від партнерів.

Dynamics 365 Finance запускає загальнодоступну систему виставлення рахунків за передплатою, щоб організації могли процвітати в сервісно-орієнтованій економіці. Microsoft надає клієнтам можливість максимізувати фінансову прозорість та прибутковість завдяки інтелектуальній автоматизації процесів виставлення рахунків постачальникам, закриття фінансових рахунків за допомогою бухгалтерських розрахунків та послуг із закриття угод наприкінці року.

Крім того, Microsoft випускає на ринок попередню версію сервісу Tax Audit and Reporting. І продовжує покращувати пропозиції щодо глобалізації у Globalization Studio, такі як Tax Calculation та Electronic Invoicing. Завдяки Globalization Studio ці малокодові сервіси глобалізації та їхній універсальний контент будуть доступні для будь-якої власної та сторонньої програми та можуть бути розширені за допомогою попередньо створених ISV-конекторів.

Інвестиції в Dynamics 365 Supply Chain Management, як і раніше, спрямовані на підвищення гнучкості та стійкості ланцюжка постачань. Удосконалені складські та виробничі робочі навантаження дозволяють підприємствам масштабувати критично важливі операції з використанням хмарних та периферійних одиниць масштабування.

Завдяки оптимізації планування з’являються нові виробничі сценарії та стратегії планування, які допомагають підприємствам та виробникам скорочувати цикли планування, знижувати рівень запасів та покращувати обслуговування клієнтів. Нова функціональність глобального обліку запасів дозволяє вести облік запасів у кількох представленнях, щоб спростити операційну діяльність для підприємств, що працюють з кількома валютами або згідно з різними місцевими та глобальними стандартами обліку.

Нагадуємо вам про те, що компанія SMART business створила та постійно вдосконалює ряд додатків на базі Microsoft Dynamics 365. Під час війни та в період повоєнного відновлення ми вирішили зробити безкоштовними ліцензії на розроблені SMART business додатки та рішення для усіх бізнесів, котрі реалізовуватимуть проєкт навесні-влітку 2022 року на період 6 місяців з дня реєстрації.

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