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На проєкт «Дія» протягом 2020-2021 витрачено 76,04 млн грн

8 октября 2021 г., 11:05

Як інформує «Економічна правда» на розробку та модернізацію порталу і мобільного додатку «Дія» протягом 2020-2021 років загалом було витрачено 76,04 мільйонів гривень.

Причому з держбюджету використали 48,4 млн, а долю грантів прийшлося 27,6 млн грн.

Як повідомляється в рамках проєкту TAPAS (за підтримки уряду США) було профінансовано:
    • у 2019 році – 7 643 136 грн;
    • у 2020 році – 6 408 432 грн;
    • у 2021 році – 3 602 040 грн.
З проєкту EGAP (за підтримки уряду Швейцарської Конфедерації) додано:
    • у 2020 році – 5 779116 грн;
    • у 2021 році – 3 904 791 грн;
Проєкт “Підтримка DIA” (уряду Королівства Швеція) у 2021 році «Дія» получила 299 880 грн.

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