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Microsoft за год сократила свои углеродные выбросы на 6%

3 февраля 2021 г., 16:25
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Microsoft за год сократила свои углеродные выбросы на 6%

Корпорация Microsoft поделилась планами в области реализации своей стратегии устойчивого развития до 2030 г. и представила результаты первого ежегодного отчета Sustainability Report (PDF, EN).

Ключевые выводы отчета:

  • За первый год работы Microsoft сократила выбросы углерода примерно на 6%, что составляет около 730 тыс. метрических тонн;
  • Компания закупила услуги по удалению 1,3 млн. тонн углерода из атмосферы у 26 проектов со всего мира;
  • Были профинансированы 20 проектов по восполнению водных ресурсов;
  • 60 метрических тонн отходов были вывезены со свалок;
  • Было сформировано более 10 ПБ данных об окружающей среде.

Для обеспечения прозрачности своих действий в сфере устойчивого развития Microsoft будет ежегодно публиковать данные об углеродных выбросах, использовании водных ресурсов, выбросах отходов и сохранении экосистем в своем отчете Sustainability Report. Независимая оценка результатов будет проводиться аудиторской компанией Deloitte.

В январе 2020 г. в рамках своей глобальной экологической инициативы Microsoft заявила о намерении полностью перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 г. Позже компания также сообщила о том, что к этому же сроку планирует восполнять пресной воды больше, чем потреблять, перейдет к нулевому уровню отходов, а также будет развивать инициативу по сохранению биоразнообразия Земли.

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